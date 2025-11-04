Pa ti diši

Veliki požar u skladištu guma u Svetoj Nedelji, građanima savjetovano da ostanu u kućama - Monitor.hr
Veliki požar u skladištu guma u Svetoj Nedelji, građanima savjetovano da ostanu u kućama

U skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji jutros je izbio veliki požar koji je izazvao gust crni dim vidljiv kilometrima daleko, čak i iz Slovenije. U požaru je lakše ozlijeđen jedan radnik, a vatru gasi više vatrogasnih postrojbi. Zrak je izrazito onečišćen (AQI 100), pa građanima i učenicima savjetuju da ostanu u zatvorenom i zatvore prozore. Gradonačelnik Dario Zurovec izjavio je da će gašenje potrajati cijelu noć zbog više stotina tisuća zapaljenih guma. Index, N1


Električni auti, prljave gume: zeleni prijevoz s crnim tragom

lektrična vozila smanjuju emisije ispušnih plinova, ali troše gume brže zbog veće težine, što povećava zagađenje mikroplastikom. Gume sadrže stotine kemikalija, uključujući toksični 6PPD, čiju zamjenu industrija još nema. I dok proizvođači poput Michelina traže rješenja, jeftine gume s lošim rezultatima preplavljuju tržište. Novi materijali zasad su samo “drugačije loši”. Stručnjaci upozoravaju da bi čestice iz guma do 2050. mogle postati najveći izvor mikrozagađenja vodenih sustava. tportal

Plastika posvuda, čak i tamo gdje ne biste očekivali

Znanstvenici su pronašli nanoplastiku u Alpama, a najzastupljenije su čestice guma, polistirena i polietilena. Ove mikroskopske čestice mogu prodrijeti kroz stanične membrane i ući u krvotok, što zabrinjava stručnjake. Najveći izvor su automobilske gume, koje tijekom vijeka trajanja izgube i do 4 kg materijala. Budući da na cestama ima 1,6 milijardi vozila, problem je globalan. Profesor Stohl ističe da bi globalna karta nanoplastike pomogla u razumijevanju njezina utjecaja na zdravlje. Nanoplastika, nevidljiva, ali prisutna, prijeti ljudima i okolišu. Revija HAK

Tvrtka koja proizvodi deterdžente i kozmetiku osmislila rješenje za – gume koje ne proizvode buku

U slučaju električnih automobila, buka kotrljanja kotača veće je smetnja nego kod vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem. Jedan od razloga je nedostatak buke motora. Kako bi osigurali da vozači e-automobila mogu uživati ​​u akustičnoj udobnosti tijekom vožnje, neki se proizvođači oslanjaju na tihe gume. Međutim, do sada je proizvodnja takozvanih tihih guma bila iznimno složena i povećava troškove proizvodnje jedne gume za oko 25 posto. U ožujku ove godine, Henkel – poznat većini ljudi po svojim markama Persil, Spee i Schwarzkopf, između ostalog – predstavio je novi proces za tihe gume zajedno s 4JET, tvrtkom za laserske sustave, na TireTechu u Hannoveru. Samo šest mjeseci kasnije, razvoj je već završen, kako je Henkel objavio u priopćenju za javnost. Kasnije ovog mjeseca, dvije će tvrtke po prvi put predstaviti kompletno rješenje na RubberTech24 sajmu u Šangaju. Revija HAK

Nove švedske gume bez zraka: Obećavaju revolucionarne performanse

U odnosu na gume punjene zrakom, gume bez zraka trebale biti biti manje bučne, i to do 10 dB. Zbog toga, ali i činjenice da se takve gume ne mogu probušiti, u svijetu se razvijaju na nekoliko mjesta. Švedski znanstvenici u VTI-ju najavljuju da će do kraja godine dovršiti razvoj novih guma za kamione koje nisu punjene zrakom. Projekt je trajao 3,5 godine i planiran je završetak ove godine, a financirala ga je Europska unija. Znanstvenici najavljuju da su karkteristike ovih kotača smanjenje rizika od akvaplaninga, ali i manji otpor kotrljanja od običnih guma. Testovi su pokazali da se otpor smanjuje za čak 35 posto, što bi pozitivno moglo utjecati na potrošnju goriva. Nedostatk je – težina. Samo jedan kotač ima masu oko 150 kg, ali na tome će još, kažu, poraditi. Revija HAK

Stručnjaci upozoravaju da je prašina iz istrošenih guma ekološki i zdravstveni rizik, nadmašujući učinke ostalih plastičnih materijala

Naglašavaju opasnost od udisanja ove prašine, koja sadrži širok spektar kemijskih spojeva. Naime, jedan od aditiva koji se koristi u proizvodnji guma dovodi do smrti riba u rijekama, a štetni elementi često završavaju na našim stolovima – biljke ih apsorbiraju poput spužve. Zato znanstvenici potiču vlasti na ograničenje toksičnih aditiva i promicanje održivijih alternativa. Njihovi prijedlozi uključuju bolje filtre u vozilima i infrastrukturne promjene. (Revija HAK)

Kako zakon tretira bušenje guma na autu

Namjera svjesnog oštećivanja nečijeg vozila ne mora uvijek biti povezana s njegovim vozačkim vještinama ili učinjenim bezobrazlukom u prometu. Kad se nekom želi napakostiti iz bilo kojeg razloga, prva ideja je udariti na ono što je nekom srcu važno. Tu dolazi do produkcije zlih umova, išarat ću ti auto, razbit ću ti svjetla, poigrat ću se ključem po vratima, izbušit ću ti gume! Neka te boli! Nije tu toliko važna materijalna šteta ni njezina visina, već jasno izražena poruka s osobnim pečatom. Sudovi bušenje tuđih guma ne tretiraju kao beznačajno djelo, čak nije potrebno utvrditi ni vrijednost štete na gumama… Radi se o oštećenju tuđe stvari, a hrvatski sudovi su u nekoliko navrata izrekli čak i kazne uvjetnog zatvora, na pola godine i više, ukoliko se ne ponovi slično djelo, pa čak i za bušenje gume na biciklu. Revija HAK

Nove gume sastojat će se od plastičnih boca, maslačka, riže, biljnog ulja…

Doista zvuči kao da ste skupili sastojke za neko jelo (osim boca) koje priprema ambiciozni kuhar, ali nije tako. Industrija se prilagođava novim okolnostima, nije bitno samo proizvoditi, mantra je i tzv. održivost. Njemački proizvođač guma razmišlja o budućim proizvodnim procesima. Prirodna guma dobiva se iz stabala, a to će i u budućnosti biti ključni sastojak za proizvodnju. Maslačak je zanimljiv biljni resurs, a biljna ulja mogu biti dodatak siliciju. Ljuske preostale od proizvodnje riže dobar su izvor silicija, a Continental kaže da su ljuske energetski učinkovitije rješenje za proizvodnju. Što se tiče plastičnih boca, Continental ih može koristiti za izradu poliesterske pređe koja se koristi za kućište gume. Revija HAK

Hrvatska pri samom vrhu EU-a u sakupljanju i oporabi otpadnih guma

Zašto su i dalje skoro sve gume na autima crne boje?

Tehnologija je nemjerljivo napredovala otkako je izumljen automobil i u proizvodnju su uvedene mnoge promjene. Ali jedna stvar ostala je ista – automobilske gume i dalje su crne. Razlog leži u tome jer je čađa i dalje važan i neizostavan dio njihove proizvodnje. Proces izrade guma je osmislio Charles Goodyear 1839. godine. 24sata