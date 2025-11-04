Pa ti diši
Veliki požar u skladištu guma u Svetoj Nedelji, građanima savjetovano da ostanu u kućama
U skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji jutros je izbio veliki požar koji je izazvao gust crni dim vidljiv kilometrima daleko, čak i iz Slovenije. U požaru je lakše ozlijeđen jedan radnik, a vatru gasi više vatrogasnih postrojbi. Zrak je izrazito onečišćen (AQI 100), pa građanima i učenicima savjetuju da ostanu u zatvorenom i zatvore prozore. Gradonačelnik Dario Zurovec izjavio je da će gašenje potrajati cijelu noć zbog više stotina tisuća zapaljenih guma. Index, N1