Pa ti diši

Namjera svjesnog oštećivanja nečijeg vozila ne mora uvijek biti povezana s njegovim vozačkim vještinama ili učinjenim bezobrazlukom u prometu. Kad se nekom želi napakostiti iz bilo kojeg razloga, prva ideja je udariti na ono što je nekom srcu važno. Tu dolazi do produkcije zlih umova, išarat ću ti auto, razbit ću ti svjetla, poigrat ću se ključem po vratima, izbušit ću ti gume! Neka te boli! Nije tu toliko važna materijalna šteta ni njezina visina, već jasno izražena poruka s osobnim pečatom. Sudovi bušenje tuđih guma ne tretiraju kao beznačajno djelo, čak nije potrebno utvrditi ni vrijednost štete na gumama… Radi se o oštećenju tuđe stvari, a hrvatski sudovi su u nekoliko navrata izrekli čak i kazne uvjetnog zatvora, na pola godine i više, ukoliko se ne ponovi slično djelo, pa čak i za bušenje gume na biciklu. Revija HAK