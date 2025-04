Čujte i počujte, nije šala

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio dva javna poziva, za sufinanciranje sustava obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama te za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu. U okviru prvog poziva za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama moguće je dobiti sredstva za financiranje instalacije fotonaponskih elektrana, ali i za sustave grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode, u koje su uključeni sunčani toplinski kolektori, dizalice topline ili peći na pelete. Ovaj je poziv vrijedan 95 milijuna kuna i otvoren je ovoga tjedna. No, s obzirom na to da je potrebno određeno vrijeme za pripremu dokumentacije za prijavu, sa zaprimanjem zahtjeva Fond će započeti tek 15. studenoga. Poziv će biti otvoren do kraja godine. Lider