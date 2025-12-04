Ako treba sjena, neka bude prirodna

Grad Zagreb uputio je u javnu raspravu prijedlog prostornog plana koji omogućava obnovu nekadašnje sinagoge u Praškoj 7, srušene 1942. tijekom NDH. Dokument je izrađen na temelju interesa Židovske općine Zagreb za pokretanje projekta koji se godinama smatra jednim od ključnih neriješenih pitanja u odnosima grada i židovske zajednice. Javna rasprava traje od 20. studenog do 19. prosinca, a službenih komentara zasad nema – što ovaj korak čini još iznenadnijim i simbolički značajnim. Jutarnji Arhitekt i umjetnik Antonio Grgić prije par godina razradio je svoj nacrt sjećanja na tu sinagogu, sa zamišljenom sjenom preko ceste. Vizkultura