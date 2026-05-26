Zločin i (nedovoljna) kazna
Pravosuđe na nogama: Nakon tragedije u Drnišu hitno se mijenja zakon i uvodi nadzor opasnih počinitelja
Nakon okrutnog ubojstva 19-godišnjeg Luke u Drnišu, osnovana je radna skupina koja u roku od dva tjedna mora predložiti izmjene zakona za sprječavanje novih napada nakon izlaska počinitelja iz zatvora. Razmatra se uvođenje doživotnog zatvora, elektroničkih narukvica i stalnog liječničkog nadzora prema norveškom modelu. Ministar pravosuđa Damir Habijan pokrenuo je stegovni postupak protiv dviju šibenskih sutkinja koje su u međuvremenu primile prijetnje smrću. Udruga sudaca i Vrhovni sud upozoravaju da odgovornost za propuste u lancu prevencije ne leži samo na sudstvu, već i na državnom odvjetništvu. tportal