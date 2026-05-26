Danas (12:00)

Zločin i (nedovoljna) kazna

Pravosuđe na nogama: Nakon tragedije u Drnišu hitno se mijenja zakon i uvodi nadzor opasnih počinitelja

Nakon okrutnog ubojstva 19-godišnjeg Luke u Drnišu, osnovana je radna skupina koja u roku od dva tjedna mora predložiti izmjene zakona za sprječavanje novih napada nakon izlaska počinitelja iz zatvora. Razmatra se uvođenje doživotnog zatvora, elektroničkih narukvica i stalnog liječničkog nadzora prema norveškom modelu. Ministar pravosuđa Damir Habijan pokrenuo je stegovni postupak protiv dviju šibenskih sutkinja koje su u međuvremenu primile prijetnje smrću. Udruga sudaca i Vrhovni sud upozoravaju da odgovornost za propuste u lancu prevencije ne leži samo na sudstvu, već i na državnom odvjetništvu. tportal


17.05. (22:00)

Sustav je zakazao i druge priče

Rečenica zbog koje je ubijeno najviše ljudi u Hrvatskoj: Otprije je poznat policiji

Izjave upućenih obično idu u smjeru “nikoga to nije iznenadilo”, uz eventualnu napomenu kako je iz “dobre obitelji” i slično. Koji je uglavnom zaključak takve priče? Još jedna grozna rečenica: “sustav je zakazao”. Nakon izlaska iz zatvora takva se osoba “nije promijenila”, jer u ovakvom sustavu za to nisu ni stvoreni uvjeti da se promijeni, a i pitanje je koliko se najokorjeliji zločinci uopće mogu promijeniti. Ovakva hladnokrvna ubojstva najgora su stvar, ali i kod drugih zlodjela možemo čuti “od ranije poznat policiji”, jako često u slučaju kaznenih djela u prometu koja isto nerijetko završe fatalno.

Dok se javnost zabavlja dnevnopolitičkim kokošarenjem oko izbora ustavnih sudaca i čelnika Vrhovnog suda, pravi problemi, oni koji se odnose na konkretne ljudske egzistencije, događaju se na razini “običnih” sudova, na onim razinama gdje se odlučuje o sudbini okorjelih kriminalaca. Ili tamo gdje “svi sve znaju” kakav je tko, što sve ima kod sebe i čime se otvoreno hvali, a ne poduzima se ništa. Karlo Jurak za Index.

25.01.2025. (17:00)

Nula tolerancije, manje revolvera

Broj ubojstava u Hrvatskoj u zadnjih 20 godina drastično pao

I to s 83 ubojstva 2004. na 23 u 2023., što je pad od 72%. Iako 2024. pokazuje blagi porast ubojstava, razina sigurnosti je i dalje značajno bolja nego krajem nultih godina ili tijekom 80-ih i 90-ih. Stopa ubojstava danas iznosi 0.6 na 100.000 ljudi, što Hrvatsku svrstava među najsigurnije zemlje u Europi. Forenzički psihijatar Goran Arbanas ističe smanjenu dostupnost oružja i društvenu stigmatizaciju nasilja kao ključne razloge pada. Usporedba s vremenima Jugoslavije i poslijeratnog razdoblja dodatno naglašava napredak. Index

26.08.2023. (18:00)

Godine opasnog življenja

Duga je lista Putinovih protivnika koje je ubio ili pokušao smaknuti

Cvijeće na mjestu ubojstva Borisa Njemcova s njegovom fotografijom

Kritičari ruskog predsjednika Putina općenito žive opasno. Deutsche Welle donosi pregled slučajeva koji to dokazuju:

  • Rujan 2022., pad kroz prozor Ravila Maganova. Direktor ruske naftne kompanije Lukoil preminuo je nakon pada sa šestog kata jedne moskovske bolnice. Policija pretpostavlja da se radilo o samoubojstvu. Ruski naftni div Lukoil bio je prva velika ruska kompanija koja je pozvala na prekid rata u Ukrajini.
  • Kolovoz 2020., otrov u donjem rublju Alekseja Navaljnog. Putinov najoštriji kritičar je kolabirao na domaćem letu iz Tomska za Moskvu. Navaljni je kasnije na YouTubeu objavio snimku telefonskog razgovora s osumnjičenim agentom ruske domaće tajne službe FSB, koji je priznao napad. Otrov je bio pričvršćen za Navaljnijevo donje rublje s unutarnje strane.
  • Travanj 2019., trovanje satiričara i pjesnika Dmitrija Bikova. Pjesnik i satiričar Bikov, koji u svojim stihovima voli oštro kritizirati Vladimira Putina, nalazio se na turneji u Sibiru kada mu je pozlilo u avionu. Iz još uvijek nerazjašnjenih razloga bio je pet dana u komi. Preživio je.
  • Ožujak 2018., nervni otrov na kvaki Sergeja Skripala. Ruski dvostruki agent Sergej Skripal i njegova kći Julia pronađeni su bez svijesti na klupi u parku u Salisburyju u Velikoj Britaniji. Oboje su preživjeli napad nervnim agensom novičok, za razliku od Britanke Dawn Sturgess. (…)
  • Listopad 2006., Ana Politkovska ubijena u liftu. Novinarka Nove Gazete kritički raspoložena prema vlasti, koja je također trebala biti otrovana šalicom čaja u avionu 2004. godine, ubijena je na kraju u liftu svoje kuće s pet metaka u prsa i glavu, i to na Putinov rođendan. Politkovska se smatrala moralnom zagovornicom Čečenije jer je kritizirala tamošnje uvjete i ratne zločine koje je počinila ruska vojska. Deutsche Welle
28.11.2019. (23:30)

Too old to kill

Veliki pad broja ubojstava u svijetu u posljednjih 30 godina

Od 1990. broj ubojstava u svijetu pao je za 20% s 6,1 ubojstava na 100.000 ljudi na 4,6 ubojstava, a najviše u Sjevernoj Americi i Zapadnoj Europi, po 46% (grafikon gore). Vlasti kažu da je to zahvaljujući kažnjavanju, ograničavanju tržišta drogama, poboljšanjima ekonomije, povećanoj imigraciji, no WEF ima svoje objašnjenje. Stanovništvo Zemlje stari – medijalna dob globalnog stanovništva povećana je od 1950. do 2019. s 24 na 31 godinu, a poznato je kako su kriminalu najskloniji tinejdžeri i mladi maloljetnici, dok kroz sazrijevanje sklonost kriminalu opada, a najstariji su najželjniji reda i mira.

22.04.2019. (21:00)

U prva tri mjeseca ove godine u Meksiku je ubijeno 8.493 ljudi što je rast od 9,6 posto u odnosu na prošlu godinu. U cijeloj prošloj godini ih je ubijeno više od 33.500 što je bila najnasilnija godina dosad

22.01.2019. (11:30)

Nakrvaviji rat na planeti

U Meksiku 2018. zabilježen rekordan broj ubojstava – 91 na dan

Prošle je godine u Meksiku zabilježeno 33.341 ubojstvo, najveći broj od kada su se 1997. počele bilježiti statistike. 2017. je bilo daleko manjih 25.036 ubojstava, iako je i to tada bio rekord. Broj ubojstava u zemlji je bitno porastao od 2006. kada je vlada predsjednik Felipea Calderona (2006.-2012.) pokrenula spornu vojnu ofenzivu protiv organiziranog kriminala, a stručnjaci kažu da je problem upravo u nefunkcioniranju službi sigurnosti.

04.06.2018. (09:23)

Infografika: Ubojstva vatrenim oružjem u svijetu i regiji

Prema ukupnom broju ubojstava vatrenim oružjem, uvjerljivo prvi u svijetu je Brazil sa 44.093 ubojstava. Slijedi ga Venecuela sa 20.291 ubojstva, Meksiko je treći sa 11.031, pa SAD sa 10.147 i Nigerija sa 10.094 ubojstva. Brojke se odnose na 2016. godinu. U državama bivše Jugoslavije stvari ovako stoje: u Srbiji je bilo 47 ubojstava, zatim u BiH – 21, Makedoniji – 20, Hrvatskoj – 17, Kosovu – 13, Crnoj Gori – 6 i Sloveniji samo 2. Preglednu infografiku donosi. Al Jazeera Balkan

27.03.2017. (08:02)

Uhićen 19-godišnjak osumnjičen za teško ubojstvo oca i majke roditelja u Čistoj Velikoj kod Vodica, policija pucala u auto kojim je bježao da ga zaustave

21.02.2017. (11:10)

Prešućene poante

Jergović: Crna kronika ili reklama za snuff pornografiju

O ubojstvima se izvan zabrana crne kronike ne piše i ne govori, osim u rijetkim slučajevima. Najprije, mnogo se ubija, pa nasilna smrt sama po sebi i nije velika vijest. Onda, kada govorimo ili pišemo o ubojstvu (ili o silovanju, protjerivanju, uličnom prepadu, genocidu…), to ne može biti neutralna informacija. Treba u njoj biti neke moralne pouke. A kako živimo u nepoučna i strašna vremena, vijesti o zločinima u našoj okolini bivaju prešućene ako su bez poante i pouke. I naravno da je dobro što je tako. I naravno da je loše što je tako, piše Miljenko Jergović.