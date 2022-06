A ludilo kao i uvijek

Najava: Što se desilo da je predsednik Srbije od “Nema te sile i ulice koja će ga naterati da povuče zakone i da mogu samo da ga ubiju” do toga da se doseti da možda ima i drugo rešenje i da je bolje da on pobedi, a da on ubije vladu i parlament. Gosti u emisiji Predrag Voštinić, Miroslav Aleksić i Aleksandar Jovanović Ćuta. Prijedlozi počinju ovdje.