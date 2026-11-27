Poetičan smo narod
Predstavljena nova knjiga Pavla Pavličića “Najljepše hrvatske uvrede”: Zbirka od 70 duhovitih eseja o podrijetlu zaboravljenih izraza
Zbirka je to od 70 duhovitih eseja u kojima istražuje podrijetlo, značenje i život slikovitih, ali često zaboravljenih izraza poput alapače, ološa, prčvarnice ili janpike. Pavličić kroz ove kratke priče i jezične analize odaje počast narodnom humoru i kreativnosti jezika, prateći kako se riječi mijenjaju od regije do regije. Ako ste se ikad zapitali koje je podrijetlo riječi “ološ”, otkud glagol “pimplati”, u kakvoj su vezi “prčvarnica” i “prč”, što u Dalmaciji znači “jarac” i trebate li se uvrijediti ako vas neki Osječanin nazove “janpikom”, možete pronaći u Pavičićevoj knjizi. Tu je i priča o tomu kako se značenje riječi “guba” mijenja od Zagreba do Splita te kako je nastala parodija na Hektorovićevo “Ribanje i ribarsko prigovaranje” na Hvaru 1976. HRT