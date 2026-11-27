William Davies napisao je prije koju godinu „Nervous States“, knjigu koja daje sjajan kontekst vremena u kojem živimo. Da sam ja učiteljica, čitala bi se ta knjiga na satovima etika, šizova, sociologija, filozofija, engleskog, fakultativnim, nefakultativnim, spajala bi se interkurikularno s nemuštim udžbenicima ni o čemu. “Nervozne države” govore o tome zašto emocije preuzmu i kako se njima manipulira. Ako vas je po tko zna koji put uhvatio virus i kunete i vremena i kraj godine i još vas puca depresija, Albert Camus pisao je “Kugu” koja vam je rijetko nuđena za lektiru pa posegnite sad za knjigom koja govori o apsurdu, solidarnosti, društvu, zarazi, vremenu totalitarnog i epidemiji. Može li se zli bacil ikada uništiti? Gledamo svijet u kojem se nenormalno normalizira i prihvaća. Čitajte sad puno i opet Bradburyja. Znamo da su u lektire danas ušli i “Farenheit 451” i Orwellova djela. Ima li ih tko i kako tumačiti? Sve su nam potrebniji ljudi-knjige, više no ljudi-svinje ili svinje-ljudi ili tko li je već tko u ovom svijetu. Sretna vam nova godina. Jedna manje. Ivana Dragičević