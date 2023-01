Ako vas ubija to što oko sebe gledate doba nerazuma, kažu da se latite knjige

Dvije godine s vrhova vlasti nas uvjeravaju kako se radi punom parom, ne manjka ni novca, ni dobre volje, ni stručnoga kadra, imamo na raspolaganju sve što nam je potrebno i već za koji dan, evo, počet ćemo rezati svečane vrpce na izgrađenim kućama. A taj dan uporno odbija svanuti. Kako li je tek kontejnerašima, sirotome svijetu koji živi u željeznim kutijama iskipanima u žitkome blatu, možemo samo nagađati. I to bez uspjeha. Jer, famozna obnova ispostavlja se kao sinonim za obmanu. Ipak, ni njima nije najgore – najveću muku osjeća Branko Bačić, diplomirani inženjer geodezije. Dajte čovjeku list trgovačkog papira i dok si rekao keks, on će je nacrtati. Takav nesebičan i posvećen množini priznao je: “Nismo zadovoljni obnovom Banovine.” Famozno “mi” u kojem vrije nezadovoljstvo, ne uključuje, dragi čitatelji, ni vas ni mene. Mi pripadamo nekoj drugoj množini, ustvari množini drugoga reda. Bačićev se, pak, plural sastoji od samih odličnika, dužnosnika vladajuće partije i države koja je, znamo to, puka brend ekstenzija HDZ-a. Slobodna

