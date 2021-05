Ako ste prespavali

Protekli tjedan je, kao i svakog svibnja, bio omeđen nerazjašnjenim odnosom prema fašizmu, a unutar njega pratili smo bizarnosti predizborne kampanje, od župana Bobana, do sad već anegdotalne zabrane rada nedjeljom. Ujedno smo svjedočili i još jednom skandalu zagrebačkog sveučilišta, Zoran Milanović bio je u standardnoj formi, došlo je i do sukoba na književnoj sceni, u susjedstvu se pojavio Peter Handke, došlo je do povijesne odluke o tome da istospolni parovi mogu usvojiti djecu, da bi prelazak Borne Sose u reprezentaciju Njemačke otvorio novi ciklus histerije. Opširnije i sve teme zabilježio Dragan Markovina, Telegram.