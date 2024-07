Da znaš, mnogo mi je dug

Zadnjeg dana lipnja istekao je krajnji rok do kojeg su građani – klijenti banaka imali vremena svoja ranije odobrena prešutna prekoračenja po tekućem računu zamijeniti dopuštenim prekoračenjima. Na temelju informacija prikupljenih od banaka potpisnica Memoranduma o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu, do 31.5.2024. je 800 tisuća građana prihvatilo ponudu da svoja ranije odobrena prešutna prekoračenja zamijene dopuštenim prekoračenjima. Istovremeno je u bankama ostalo odobreno još oko 830 tisuća prešutno prihvaćenih prekoračenja. No, o točnom broju će se više znati krajem srpnja. N1