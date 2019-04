Prelijep projekt: Par se vozio 30.000 kilometara po Europi snimajući ljubavne pjesme

Uri Geller, izraelski iluzionist i mađioničar poznat po savijanju žlica i sličnim vještinama, poručio je britanskoj premijerki Theresi May u otvorenom pismu na Facebooku da će “telepatski” zaustaviti Brexit jer, tvrdi, osjeća “fizički i vrlo snažno” da je većina Britanaca protiv izlaska iz EU. “Koliko god vam se divim, spriječit ću vas telepatski da to učinite i, vjerujte mi, sposoban sam to učiniti.” Geller je još spomenuo da poznaje Theresu May 21 godinu, da ga je posjećivala kod kuće (živio je u Engleskoj te je i dalje britanski državljanin) i da je predvidio njenu pobjedu, te da on pomoću snage svog uma osigurava da Jeremy Corbin nikad ne postane premijer.

