Prije četrdesetak godina Sex Pistolsi su se borili protiv konzumerizma, a 2015. godine njihova prepoznatljiva zastava s albuma ‘Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols’ naći će se na kreditnim karticama banke Virgin Money iza koje stoji Sir Richard Branson. Točnije, Vrigin Money imat će dvije ilustracije vezane uz kultni album iz 1977. godine, a osim omota albuma, na nekim karticama nalazit će se i slika vezana uz singl ‘Anarchy in U.K.’. Iz Virgin Moneyja su komentirali kako je vrijeme da potrošači stave i malo anarhije u svoje džepove. Guardian, Telegram