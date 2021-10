Hm, donese mi maloprije lik iz švedskog veleposlanstva buket ruža, kaže da sam dobio Nobela… LOL

Bila je to uistinu godina Ive Andrića. Njegovo ime već se nekoliko godina nalazilo na užem popisu kandidata za Nobela. Prvo su Andrić i Krleža zajedno predloženi, onda je Fric otpao i 1960. Andrić je bio jedan od favorita u Stockholmu. Kažu da se pjenušac već hladio, no te 1960. dobitnik je francuski poeta Saint-John Perse. Godinu poslije među ozbiljnim kandidatima je i Simone de Beauvoir, za nju svi imaju riječi hvale, no članovi Akademije svjesni su prigovora kako Nobela za književnost često dodjeljuju Francuzima (baš kao i prethodne godine), Steinbecku se zamjerao osjetan pad kvalitete u odnosu na njegova ranija djela, pa Ivo Andrić dolazi u prvi plan. Booksa