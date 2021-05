Saga se nastavlja

Nakon famoznog intervjua s Oprah, princ Harry je u novoj dokumentarnoj seriji “The Me You Don’t See” nastavio otvarati dušu te progovorio o detaljima iz svog djetinjstva i obiteljskog života koji i nisu bili toliko poznati javnosti. Najviše se okomio na svog oca, za kojeg je rekao da je bio loš otac i da je sve radio krivo. To nema smisla. Samo zato što si ti patio, ne znači da i tvoja djeca moraju patiti, jedna je od Harryjevih izjava (24 sata). Kad se obratio ocu u vezi Meghanovih suicidalnih misli, naišao je na “apsolutnu tišinu i zanemarivanje”, te zaključio da je kraljičin odgoj jedan od mogućih razloga za Charlesove loše roditeljske odluke. Harryjeva baka sve je ovo shvatila veoma osobno i duboko je uzrujana time što je Harry rekao, izjavio je za Daily Mail anonimni izvor blizak kraljevskoj obitelji.