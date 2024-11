Zima kuca, a mi nespremni

Topli uvjeti na Grenlandu rezultiraju otapanjem leda i ta voda završava u Atlantiku. Budući da je lakša od morske vode, ta se otopljena voda nalazi na površini oceana i smanjuje izmjenu topline između zraka i mora. To dovodi do jačih vjetrova u području otopljene vode. Zimi vjetrovi pokreću sjevernoatlantsku struju prema sjeveru, a to je produžetak Golfske struje. Sljedećeg ljeta vjetrovi slijede smjer struje i preusmjeravaju se prema sjeveru. To pomaže u stvaranju vrste uvjeta atmosferske cirkulacije velikih razmjera koji donose toplije i suše vrijeme nad Europom. Revija HAK