Još nas lijepo i pita

Jeste li bili u situaciji da pričate s prijateljem o tome kako želite kupiti novu jaknu ili tenisice, a kasnije vam se na društvenim mrežama počnu pojavljivati oglasi koji promoviraju upravo te predmete? Ako jeste, možda ste pomislili da vas mobitel prisluškuje. No je li to doista tako? Informatički stručnjak se osvrnuo na ovaj fenomen ciljanih oglasa, no ističe da tu nije riječ o tome da nas mobitel prisluškuje, nego da nam se pojavljuju oglasi vezani uz predmete koje smo već pretraživali na internetu. No, valja uzeti u obzir kako sami dajemo suglasnost kad nas aplikacije pitaju za dopuštenje da imaju pristup našem mikrofonu, kameri, kontaktima… N1