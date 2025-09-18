Lijepo je poslovati s državom, ali ne i s opasnim klijentima

Globalno zatvorski sustavi troše milijarde dolara, no prenapučenost i nasilje ostaju glavne krize. Privatne tvrtke sve više upravljaju zatvorima, profitirajući na hrani, telefonskim pozivima i radu zatvorenika, dok kriminalne bande vladaju u ćelijama. Zatvorenici preživljavaju u sivoj ekonomiji, koristeći osnovne potrepštine kao valutu. Rehabilitacija često ne funkcionira, a zatvori stvaraju mreže koje po izlasku jačaju kriminal na ulici. Hrvatska i mnoge zemlje još uvijek izbjegavaju privatizaciju, dok SAD i Latinska Amerika eksperimentiraju s komercijalnim modelima. DW