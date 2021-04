Samo dođite, možete i ponijet paštetu!

U kolovozu je u Hrvatskoj ostvareno 2,63 milijuna dolazaka i 20,72 milijuna noćenja, što je 64% noćenja ostvarenih u istom razdoblju lani. U srpnju je ostvareno 53% dolazaka i 61% lanjskih noćenja. “Sezona je počela kasno, a rano završila, no da nam je netko to ponudio 1. svibnja, objeručke bismo prihvatili” – rekao je direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić za Index. No, kaže da “ostaje mala gorčina u ustima da smo mogli raditi i duže. Posezona nam je još mogla trajati da je epidemiološka situacija bila takva da nam je to dozvoljavala. Ustvari, samo zahvaljujući korektnom stavu Njemačke koja ima razumijevanja i promatra situaciju po županijama, još i dan danas imamo njemačke goste, i stvarno im se zahvaljujem na takvom pristupu”.