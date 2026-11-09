Ma daj ti meni dobar kajmak, na pivo ćemo kasnije
Profesor iz Banje Luke pokrenuo raspravu zbog ćevapa i piva na Baščaršiji
Objava Aleksandra Savanovića, profesora iz Banje Luke, u kojoj je izostanak piva u ćevabdžinicama na Baščaršiji prozvao znakom vjerskog fanatizma, izazvala je burne reakcije na društvenim mreža. Novinar Dragan Bursać i građani Sarajeva upitali su ga u kojim se to ćevabdžinicama pivo ikada točilo, naglašavajući kako je tradicija Baščaršije da se uz ćevape poslužuju samo jogurt i sok, dok se alkohol nudi u obližnjim restoranima. Sarajevski profesor Vedran Zubić poručio je kolegi da Baščaršiju treba očuvati kao kulturno središte te ga pozvao na pivo, uz uvjet da prvo osudi nedavni napad na učenika u Banjoj Luci. Index