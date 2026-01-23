Kao da inače znamo što jedemo

Ćevap je svoju popularnost dosegnuo ranih sedamdesetih, a u BiH ga do 1900. nije bilo, iako se ta zemlja smatra ‘njegovom domovinom’. Mnogi izvori navode da su ćevapi zapravo preteča osmanskih ćufti, a kasnije kebaba, koje su prodavale na ulicama još u 15. stoljeću. Utvrđeno je da je burek predstavljen na stolu osmanskog sultana u 15. stoljeću, dok je na prostoru bivše Jugoslavije prvi put spomenut u Skoplju 1452. godine, a potom 1489. u Sarajevu i Novom Pazaru. O tome je li postojala jugoslavenska kuhinja, kako je nastala, čiji je ajvar i drugi pripravci, odgovore možete pronaći u, za hrvatske prilike, neobičnoj knjizi. Riječ je o historiografskom zborniku ‘Bratstvo i jedinstvo za kuhinjskim stolom: Hrana u socijalističkoj Jugoslaviji’, u kojem je skupljeno 14 znanstvenih tekstova o hrani u socijalističkoj Jugoslaviji. tportal