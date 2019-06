Profesorica i milijunašica Mira Bićanić: Pametnu djecu zanima napredno, moderno i buduće

“Preko puta imamo jednu strukovnu školu, trogodišnju. S pojedinim učenicima te škole imamo problem od kad smo se preselili, zato što djeca čekaju isti autobus, putuju u istom smjeru svakog jutra u isto vrijeme. Oni vide naše učenike kada izađu iz autobusa, vide u koje dvorište ulaze. Strukovna škola o kojoj govorim, koliko znam, ima dosta problema s huliganskim, nasilničkim ponašanjem, kao i s govorom mržnje, ali nitko ne zna kako to riješiti. Na nama je to eskaliralo. Dakle, to kamenovanje nije nikakav izdvojeni incident ili nova priča”, kaže profesorica Mira Bićanić, koja u Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji radi od njezinog osnivanja. Lupiga