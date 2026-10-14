Proglašene najbolje fotografije divljine za 2026. godinu - Monitor.hr
Prekjučer (11:00)

Prirodni pozeri

Proglašene najbolje fotografije divljine za 2026. godinu

Fotografija emotivnog trenutka u kojem slonica u Namibiji nosi uginulo mladunče donijela je Talijanu Federicu Veronesiju prestižnu titulu Wildlife Photographer of the Year 2026. Prema istraživačima, slonica je već ranije gubila vlastito mladunče te skupljala tijela drugih uginulih slonića, što pruža dubok uvid u složenost životinjskih emocija. Izložba nagrađenih radova otvara se 16. listopada 2026. u Natural History Museumu, a među ostalim nagrađenim autorima ističu se Oscar Whitfield, Amelie Davis (Bumbar u letu) te drugi fotografi s fascinantnim prizorima iz svijeta prirode. BBC


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