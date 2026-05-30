Zidovi imaju uši, a sada i bazu podataka

Dalija Orešković, saborska zastupnica Centra gostovala je u emisiji Novi dan N1 gdje je komentirala obnovu Zagreba, odnosno izmjenu Zakona o obnovi te navela kako sumnja kako će se ona uskoro dogoditi ili barem ubrzati: Ne možemo sa zrnom razuma očekivati da će oni ljudi, koji od početka nisu imali plan, strategiju ni ideju kako bi se Zagreb trebao obnoviti, doći nekoj naknadnoj pameti. Mislim da je ovo pokušaj stvaranja smokvinog lista ili da se u javnosti stekne dojam da se nešto radi. To je obmana, ne obnova. Temeljni problem je, kako kaže, strategija obnove: Ovako razorne posljedice trebale su biti prilika da se grad revitalizira, da se napravi cjelovita obnova, trebala se dati prilika urbanistima i arhitektima da se vidi koji su dijelovi grada i prije potresa bili derutni i kojim nekretninama treba dati novo ruho.