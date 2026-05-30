Zidovi imaju uši, a sada i bazu podataka

Projekt ZAGGREGATE: Novi model seizmičke obnove povijesnih gradskih blokova u Zagrebu
Na Građevinskom fakultetu u Zagrebu predstavljen je međunarodni istraživački projekt ZAGGREGATE, usmjeren na povećanje potresne otpornosti povijesnih zidanih blokova zgrada. Umjesto pojedinačnih objekata, projekt uvodi inovativan pristup obnovi na razini čitavih povezanih uličnih nizova. Inicijativu provodi Hrvatski centar za potresno inženjerstvo u suradnji sa švicarskim institutom EPFL, pod vodstvom profesora Josipa Atalića i dr. sc. Katrin Beyer. Kroz terenska mjerenja, laboratorijska ispitivanja i računalne simulacije razvijaju se smjernice za minimalno invazivnu obnovu. Cilj je bogato hrvatsko iskustvo u poslijepotresnoj obnovi baštine pretvoriti u model primjenjiv diljem Europe.