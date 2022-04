David Colombo, 19-godišnji stručnjak za informacijsku tehnologiju i haker, tvitao je u utorak da mu softverska greška omogućuje otključavanje vrata i prozora, pokretanje automobila bez ključeva i onemogućavanje sigurnosnih sustava. Tvrdi da je s daljine hakirao više od 25 Teslinih automobila u 13 zemalja. Colombo je također tvrdio da može vidjeti je li vozač prisutan u automobilu, uključiti stereo zvučne sustave vozila i blicati prednjim svjetlima. Također, kaže kako je to krivnja vlasnika spomenutih automobila, a ne proizvođača. HAK Revija

So, I now have full remote control of over 20 Tesla’s in 10 countries and there seems to be no way to find the owners and report it to them…

— David Colombo (@david_colombo_) January 10, 2022