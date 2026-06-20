Kako s dva kotača ne preseliti najbrže na onaj svijet

U Hrvatskoj je u 2015. u cestovnom prometu poginulo 348 ljudi. Od toga je smrtno stradao 61 pješak, 161 ih je poginulo u osobnom automobilu, jedan u autobusu, 11 u teretnom vozilu, pet na traktoru, 34 biciklista te 14 mopedista i 58 motociklista. Što znači da je na dvokotačima (bez biciklista) poginulo 25% svih onih koji su poginuli u sudarima vozila (bez pješaka). S obzirom da je u Hrvatskoj registrirano 1,476.229 osobnih automobila, a mopeda i motocikala ima samo 144.141, jasno je da su vozači dvokotača ugroženiji od ostalih vozača. Večernji