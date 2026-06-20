Kako s dva kotača ne preseliti najbrže na onaj svijet
Prometni stručnjak predlaže sedam oštrih mjera za motocikliste
Statistički podaci pokazuju poražavajuću stvarnost: iako u ukupnom prometu sudjeluju s tek jednim postotkom, motociklisti čine čak 20 posto poginulih, što vožnju na dva kotača čini 20 puta rizičnijom od one u automobilu. Kako bi se zaustavilo brutalno kršenje propisa, predlaže se sedam strožih mjera. One uključuju nadzor dronovima, drastične kazne za skrivanje registracijskih pločica, uvođenje kaznenog djela „pokušaja ubojstva u prometu“, ograničenja snage za mlade vozače te uvođenje velikih malusa na osiguranje za snažne motocikle, predlaže Željko Marušić za Nacional