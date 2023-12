Strpi se još malo, past će

Da bi u Europi moglo doći do kaotične korekcije cijena nekretnina upozorio je i Međunarodni monetarni fond. No u Hrvatskoj još se ne bilježi pad cijena, one stagniraju, no manji je broj transakcija. Dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK Boro Vujović rekao je “da će se u Hrvatskoj preslikati stanje na svjetskim i europskim tržištima glede nekretnina. Nije realno očekivati kaotični pad cijena, nego korekciju cijena nekretnina koje su u ovom trenutku precijenjene. Prošle godine zabilježen je rekordan broj transakcija prodaja nekretnina. Početkom ove godine i dalje je na tržištu bilo živo, prvenstveno zahvaljujući APN-u, no u posljednja dva mjeseca osjeća se da je broj transakcija niži. A to je posljedica svega onoga što se na tržištu trenutno događa, ponajprije rast kamatnih stopa.” Danas se efektivna kamatna stopa kreće oko 4 posto, nekad je bila 2 posto. Pa su oni koji kupuju na kredit, još u nepovoljnijem položaju… HRT prilog, Tportal