Naravno, i o tome su lagali. Punih 80 godina

Ustaški režim bio je u savezu s nacističkom Njemačkom, aktivno sudjelovao u holokaustu te pobio velik dio hrvatske židovske zajednice. Točno i istinito nositi se s tom poviješću može biti vrlo teško, ali to Hrvatska, kao i svaka država, mora učiniti. (…) Mislim da je za Hrvatsku i druge zemlje u regiji ključno da budu spremne pošteno i točno ispitati vlastitu povijest. Važno je osigurati da se povijest holokausta u ovoj regiji točno poučava. Još jedan veliki problem je povećanje iskrivljavanja istine o holokaustu, što je oblik antisemitizma. To posebno vidimo na internetu i društvenim mrežama jer digitalni alati ljudima olakšavaju širenje dezinformacija o prirodi holokausta. Dakle, to je nešto s čime se sve zemlje bore i pitanje je kako se boriti protiv dezinformacija, a istodobno štititi slobodu izražavanja. Jutarnji