“Jedina pamtljiva stvar koju je Miro Barešić u životu napravio bilo je ubojstvo jugoslavenskog veleposlanika u Švedskoj, Vladimira Rolovića. Jasno je da je upravo zahvaljujući tom činu, zbog kojeg je u Švedskoj osuđen na doživotni zatvor, dobio svoj spomenik. To nas sve dovodi do pitanja kakvo je to društvo koje diže spomenike osuđenim teroristima i ubojicama te s kojim se pravom takvo društvo zgraža nad terorizmom u zapadnoeuropskim državama ili na bliskom istoku?”, komentira Dragan Markovina čovjeka zbog čijeg su spomenika kod službenog Zagreba prosvjedovali Beograd i Podgorica. Telegram