Sretan skori stoti rođendan, majstore!
Proslava 100. rođendana Davida Attenborougha u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju
Hrvatski prirodoslovni muzej 8. svibnja 2026. slavi stoti rođendan legendarnog prirodoslovca Davida Attenborougha programom “Attenboroughovih sto”. Posjetitelje očekuju stručna predavanja, simbolično puhanje svjećica s britanskim diplomatima te premijera novog LED ekrana uz projekciju filma Ocean. Uz filmove iz serijala Blue Planet II, program nudi tematska vodstva kroz muzej i dječje radionice “Zemlja u kadru”. Cilj događanja je proslaviti Attenboroughov doprinos očuvanju planeta i edukaciji o bioraznolikosti. Ulaz na sve programe je besplatan, no uz obaveznu prethodnu prijavu. Bug