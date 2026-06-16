Treba mi jedan takav na mikrovalnoj da mi kokice više nikad ne zagore

Prvi operativni nuklearni satovi: Torij-229 donosi preciznost koja nadmašuje klasične atomske satove - Monitor.hr
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Prvi operativni nuklearni satovi: Torij-229 donosi preciznost koja nadmašuje klasične atomske satove

Znanstvenici iz Kine i Austrije neovisno su razvili prve operativne nuklearne satove, koristeći atomsku jezgru izotopa torij-229. Za razliku od klasičnih atomskih satova koji mjere prijelaze u elektronskom omotaču, ova tehnologija koristi jezgru atoma. Budući da je jezgra izvrsno izolirana, sat je daleko otporniji na vanjske smetnje, temperaturu i zračenje. Jezgra torija-229 ugrađena je u kristalnu rešetku i pokretana laserom, čime je postignuto odstupanje od svega jednog dijela u 10 bilijuna nakon jednog dana. Osim ekstremno točnog vremena, ovi robusni senzori omogućit će testiranje fundamentalne fizike i istraživanje tamne tvari. Bug


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