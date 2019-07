Pučka pravobraniteljica: Štitim i prava migranata čim prijeđu granicu

Relativizacija zločina NDH narušava temeljne vrijednosti Ustava, a izostanak reakcija otvara prostor mržnji – to je naslovna tvrdnja analize koju je Pučka pravobraniteljica Lora Vidović objavila u prošli utorak. Boris Pavelić razgovarao sa njom: “Pjesma ‘Bojna Čavoglave’ počinje pokličem ‘Za dom spremni’. Taj je poklič suprotan Ustavu i pravnom poretku Republike Hrvatske, a bio je to i 1991. i 1992. Sigurna sam da Marko Perković Thompson sve to dobro zna, ali očito je da mu to ne smeta da ga i dalje izgovara. Ako će to pomoći, evo, ja ga vrlo iskreno i dobronamjerno pozivam da odustane od tog pokliča – pod cijenu da ispadnem naivna.” Novi list