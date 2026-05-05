Kad ti život da limune, bar znaš da su kiseli
Put prema uspjehu popločen je malim neuspjesima, nekad ni odustajanje nije znak poraza
U društvu koje nas bombardira filtriranim uspjesima i kultom vječnog pobjednika, zaboravljamo da su najuspješniji ljudi zapravo oni koji su najviše puta pogriješili. Tekst na Psychology Today nas upoznaje s konceptom suanli – mudrošću prihvaćanja da je nešto postalo “kiselo” (u doslovnom prijevodu) i da je vrijeme za krenuti dalje. Umjesto toksične pozitivnosti ili romantiziranja poraza, ključ je u suosjećajnom, ali pragmatičnom prihvaćanju neuspjeha kao radnog kapitala. Ne bojte se neuspjeha jer on nije osobni nedostatak, već neizbježan alat za učenje, kad nema puta naprijed, najzdravija stvar koju možete učiniti jest – odustati i redefinirati cilj.