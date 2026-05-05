Kad ti život da limune, bar znaš da su kiseli

Put prema uspjehu popločen je malim neuspjesima, nekad ni odustajanje nije znak poraza

U društvu koje nas bombardira filtriranim uspjesima i kultom vječnog pobjednika, zaboravljamo da su najuspješniji ljudi zapravo oni koji su najviše puta pogriješili. Tekst na Psychology Today nas upoznaje s konceptom suanli mudrošću prihvaćanja da je nešto postalo “kiselo” (u doslovnom prijevodu) i da je vrijeme za krenuti dalje. Umjesto toksične pozitivnosti ili romantiziranja poraza, ključ je u suosjećajnom, ali pragmatičnom prihvaćanju neuspjeha kao radnog kapitala. Ne bojte se neuspjeha jer on nije osobni nedostatak, već neizbježan alat za učenje, kad nema puta naprijed, najzdravija stvar koju možete učiniti jest – odustati i redefinirati cilj.


Svake godine u svijetu se 13. listopada obilježava međunarodni Dan neuspjeha. Sve je počelo na finskom Sveučilištu Aalto kada su studenti zaključili kako bi trebalo povećati broj startup biznisa. No, imali su osjećaj kako je strah od neuspjeha dio njihovog mentaliteta koji ih koči u tome da postanu malo odvažniji i krenu u rizik. Odlučili su “obrnuti ploču”, ne samo prihvatiti neuspjeh kao opciju, već ju početi slaviti. Ideja je širiti spoznaju da je činiti pogreške i neuspjeh normalan i čak neprocjenjiv dio nečijeg rasta i konačnog uspjeha. HRT

Te su priče toliko uzele maha da je od njih nastala cijela jedna nova niša – industrija slavljenja neuspjeha. Počeli su se pokretati failcons, fail fests, failure talks, f*ckup nights i slični događaji na kojima se redom okupljala ekipa koja je iz prve ruke htjela čuti kako pogreške u biznisu ne smiju biti faktor ograničenja. Finska je, primjerice, tu podignula ljestvicu pa je 13. listopada počela obilježavati kao nacionalni Failure Day, tj. Dan neuspjeha. Ipak, glavni je razlog popularnosti katarza, iskupljenje koje dobiju oni koji se na takvim događajima otvore i podijele svoju priču o neuspjehu, a drugi na njima traže ohrabrenje. Lider No, neuspjeh je sastavni dio poduzetništva, iako se o tome kod nas rijetko otvoreno govori. No, i to se počelo mijenjati, s tribinama poput Napali se na neuspjeh na kojima uz poznate i malo manje poznate domaće ljude lagano razbijaju tabue.