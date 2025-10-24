Kanye Swift

Utjecaj Taylor Swift je toliki da joj predsjednici i premijeri upućuju pozive da nastupi u njihovim zemljama jer su se deseci milijuna dolara slili u ekonomije gradova koje je posjetila na prvom dijelu turneje po SAD-u. Njena moć seže i u političku sferu, pa je tako nedavno na Instagramu poručila fanovima da se registriraju za glasanje na američkim izborima koristeći platformu Vote.org; u kratkom roku organizacija je registrirala 35.252 nova birača/ice, 23 posto više nego godinu ranije. Ovakav oblik suvremenog fandoma često zaživi i svojoj najtoksičnijoj formi – stanovima, pretjerano opsesivnim fanovima nazvanima po Eminemovom antologijskom singlu. Swift je izgradila svoj imidž na osjećaju da vam može biti prijateljica. Tijekom karijere pozivala je obožavatelje u svoju kuću na zabave, komentirala njihove objave na društvenim mrežama, nekima od njih slala novac i poklone, a njena majka je redovito birala obožavatelje iz publike kako bi je upoznali na koncertima. Naravno, osim što joj je takvo, uvjetno rečeno, prijateljsko ponašanje priskrbilo vojsku obožavatelja koji su po procjenama s posljednje turneje spremni potrošiti nevjerojatnih 90 milijuna dolara po koncertu, donijelo joj i probleme u vidu stalkera i fanova nezdravo opsjednutih njenim privatnim životom. Karlo Rafaneli za Novosti.