Kanye Swift
Rafaneli: Nitko nije tako uspješno utjelovio suvremenu opsesiju sobom kao Taylor Swift
Novi, dvanaesti album Taylor Swift “The Life of a Showgirl” postavio je rekord s 2,7 milijuna primjeraka (od toga čak 1,2 milijuna vinila) prodanih u SAD-u na dan izlaska. Kontinuirana je to potvrda najveće pop karijere u 21. stoljeću. Međutim, ovo je izdanje prvi pravi nagovještaj da je njen dugogodišnji medeni mjesec s kritičarima, ali jednim dijelom obožavatelja napokon došao kraju. Tim je zanimljivije što podijeljeni kritičarski dojam, unatoč ogromnom početnom komercijalnom uspjehu, prati i onaj dijela razočarane publike. Krivac za to je ponajprije sama Swift, koja je od 2020. objavila čak pet novih i četiri nanovo snimljena albuma, čime je uz spomenutu turneju zasitila tržište. Zapravo je nevjerojatno koliko Swift iz albuma u album podsjeća na jednog od svojih arhetipskih neprijatelja, Kanyea Westa. Oboje su se u startu pozicionirali kao autsajderi protiv kojih je ostatak svijeta. Rastom popularnosti i hvalospjeva, ego je narastao, ali u njihovom glavama ostala je pozicija žrtve. Karlo Rafaneli za Novosti.