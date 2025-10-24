Kanye Swift

Rafaneli: Nitko nije tako uspješno utjelovio suvremenu opsesiju sobom kao Taylor Swift - Monitor.hr
Rafaneli: Nitko nije tako uspješno utjelovio suvremenu opsesiju sobom kao Taylor Swift

Novi, dvanaesti album Taylor Swift “The Life of a Showgirl” postavio je rekord s 2,7 milijuna primjeraka (od toga čak 1,2 milijuna vinila) prodanih u SAD-u na dan izlaska. Kontinuirana je to potvrda najveće pop karijere u 21. stoljeću. Međutim, ovo je izdanje prvi pravi nagovještaj da je njen dugogodišnji medeni mjesec s kritičarima, ali jednim dijelom obožavatelja napokon došao kraju. Tim je zanimljivije što podijeljeni kritičarski dojam, unatoč ogromnom početnom komercijalnom uspjehu, prati i onaj dijela razočarane publike. Krivac za to je ponajprije sama Swift, koja je od 2020. objavila čak pet novih i četiri nanovo snimljena albuma, čime je uz spomenutu turneju zasitila tržište. Zapravo je nevjerojatno koliko Swift iz albuma u album podsjeća na jednog od svojih arhetipskih neprijatelja, Kanyea Westa. Oboje su se u startu pozicionirali kao autsajderi protiv kojih je ostatak svijeta. Rastom popularnosti i hvalospjeva, ego je narastao, ali u njihovom glavama ostala je pozicija žrtve. Karlo Rafaneli za Novosti.


Rafaneli: Kako i zašto “običan” hit postaje himna sezone?

Pojam “ljetni hit” mož se pratiti sve od industrije notnih zapisa s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Prije široke dostupnosti vinila i radija, ljudi su kupovali notne zapise kako bi svirali na klaviru kod kuće. Većina glazbe bila je religiozna ili klasična, ali s vremenom su notni zapisi za svjetovne, popularne pjesme postajali sve dostupniji. U odličnom članku za Vox, Phil Edwards piše kako su se već početkom 20. stoljeća objavljivale tisuće pjesama, a stručnjaci su se već tada pitali koja će pjesma obilježiti ljeto. No tek s erom rock and rolla krajem pedesetih i šezdesetih pjesma ljeta postaje pravi fenomen. Zarazni hitovi The Beach Boysa poput California Girls ili Good Vibrations uspostavili su glavne motive ljetne pjesme – dokolica, zabava i bezbrižna mladost. Karlo Rafaneli za Kulturpunkt

In memoriam Matija Dedić: Svirati sebe

Arsen je, kako je Matija govorio, bio “čovjek stroge forme”, nije bio veliki ljubitelj improvizacije, ali je bio izuzetno predan kvaliteti i jasnoći u izvedbi. Činjenica da je bio sin možda i ponajboljeg kantautora hrvatske popularne glazbe mu je zasigurno otvorila mogućnosti i vrata mnogih suradnji, no isto tako ga je i dovela u situaciju da priželjkuje projekt u kojem se izražava prije svega vlastitim rukopisom. I kao interpretator i kao autor, Matija Dedić glazbi je pristupao kao nečemu nedovršenom, trajnom projektu kojem nema početka ni kraja. Njegovim preranim odlaskom i svijet jazza i svijet pop glazbe izgubili su mnogo – čovjeka za kojeg granice nisu postojale. Karlo Rafaneli za Novosti.

Rafaneli: Taylor Swift – Sveobuhvatni pop fenomen kakav se rijetko viđa

Utjecaj Taylor Swift je toliki da joj predsjednici i premijeri upućuju pozive da nastupi u njihovim zemljama jer su se deseci milijuna dolara slili u ekonomije gradova koje je posjetila na prvom dijelu turneje po SAD-u. Njena moć seže i u političku sferu, pa je tako nedavno na Instagramu poručila fanovima da se registriraju za glasanje na američkim izborima koristeći platformu Vote.org; u kratkom roku organizacija je registrirala 35.252 nova birača/ice, 23 posto više nego godinu ranije. Ovakav oblik suvremenog fandoma često zaživi i svojoj najtoksičnijoj formi – stanovima, pretjerano opsesivnim fanovima nazvanima po Eminemovom antologijskom singlu. Swift je izgradila svoj imidž na osjećaju da vam može biti prijateljica. Tijekom karijere pozivala je obožavatelje u svoju kuću na zabave, komentirala njihove objave na društvenim mrežama, nekima od njih slala novac i poklone, a njena majka je redovito birala obožavatelje iz publike kako bi je upoznali na koncertima. Naravno, osim što joj je takvo, uvjetno rečeno, prijateljsko ponašanje priskrbilo vojsku obožavatelja koji su po procjenama s posljednje turneje spremni potrošiti nevjerojatnih 90 milijuna dolara po koncertu, donijelo joj i probleme u vidu stalkera i fanova nezdravo opsjednutih njenim privatnim životom. Karlo Rafaneli za Novosti.

