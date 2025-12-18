Danas (22:00)
Nimalo indiesponirano
Tri zanimljiva regionalna (indie) rock ostvarenja: KOIKOI, Tidal Pull i Svibanj
- KOIKOI: O sreći u snovima – Beogradski indie-rock bend KOIKOI u četiri godine, koliko je prošlo od izlaska debitantskog albuma “Pozivi u stranu” do drugog albuma O sreći u snovima”, pretvorio se u punokrvnu regionalnu koncertnu atrakciju. U osnovi njihovog izričaja još jednom se nalazi dance punk, no taj osnovni ritmički utjecaj prošaran je brojnim drugim elementima poput gotičkih i ambijentalnih nanosa klavijatura ili prizvuka raznih tradicijskih elemenata u melodijama i vokalnim aranžmanima. Sjajan album.
- Tidal Pull: Sve isto kao svaki put do sad – Treći album zagrebačkog benda Tidal Pull novo je poglavlje u njihovoj potrazi za platonskim idealom indie rock albuma. Bend je još na debiju “Uvod u promatranje cvijeća pri punoj brzini” iz 2022. ponosno deklarirao kako pjevaju “na hrvatskom, a sviraju na engleskom”. Ta misija se nastavlja i ovdje. Pjesme su orijentirane oko jasnih, direktnih refrena i čvrste trominutne pop strukture.
- Svibanj: Svibanj vol.1 – Zagrebački session projekt Svibanj koncipiran je kao kreativni susret različitih glazbenika. Dok takvi projekti u pravilu uvijek završe u vodama slobodne improvizacije ili jam sessiona, Svibanj je zamišljen po principu “sedam glazbenika, sedam dana, sedam pjesama”. U skladu s pozadinom i afinitetima svojih sudionika, album pokriva sve od ambijentalnih dijelova i natruha pop struktura, preko post rocka do ritmičnih post punk i noise rock dijelova. Glavna njegova vrlina je spontanost. Najvažnije od svega je da je album nepredvidljiv i zabavan za slušanje. Za Novosti osvrt napisao Karlo Rafaneli