Prije ključeva dolaze dionice

Rani znakovi Alzheimerove bolesti koji dolaze puno prije gubitka pamćenja
Znanstvenici otkrivaju da se promjene u mozgu događaju i desetljeće prije gubitka pamćenja. Ključni rani indikatori su često:
- Financijski propusti: Neplaćanje računa i rizična ulaganja.
- Gubitak težine: Pad kilaže koji počinje godinama ranije.
- Jezične promjene: Korištenje jednostavnijih rečenica i generičkih pojmova.
- Slabljenje njuha: Oštećenje živčanih veza za miris.
- Promjene raspoloženja: Apatija, razdražljivost ili depresija.
Rano prepoznavanje ovih znakova omogućuje pravovremenu medicinsku procjenu, promjenu životnih navika i bolje planiranje skrbi dok su kognitivne funkcije još očuvane. Zdrava prehrana, tjelovježba i kontrola tlaka ključni su saveznici u prevenciji. Nat Geo