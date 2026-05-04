Prije ključeva dolaze dionice

Znanstvenici otkrivaju da se promjene u mozgu događaju i desetljeće prije gubitka pamćenja. Ključni rani indikatori su često:

Financijski propusti : Neplaćanje računa i rizična ulaganja.

Jezične promjene: Korištenje jednostavnijih rečenica i generičkih pojmova.

Slabljenje njuha : Oštećenje živčanih veza za miris.

Rano prepoznavanje ovih znakova omogućuje pravovremenu medicinsku procjenu, promjenu životnih navika i bolje planiranje skrbi dok su kognitivne funkcije još očuvane. Zdrava prehrana, tjelovježba i kontrola tlaka ključni su saveznici u prevenciji. Nat Geo