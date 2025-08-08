Kad ti mozak traži bateriju, a ne sudoku
Litij protiv Alzheimerove bolesti – miševi pamte bolje od nas
Harvardova studija objavljena u Natureu otkriva da manjak litija u mozgu može biti rani pokretač Alzheimerove bolesti. Kod miševa s tim nedostatkom povećale su se naslage beta amiloida, dok su ciljane niske doze nove litijeve soli poboljšale pamćenje bez nuspojava. Litij u zdravom mozgu štiti neurone, ali se kod Alzheimerovih pacijenata zarobljava u amiloidne plakove. Istraživanje je još u fazi pokusa na životinjama, no otvara mogućnost sigurnih i pristupačnih terapija – uz napomenu da se litij ne uzima bez liječničkog nadzora. Bug