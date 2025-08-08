Litij protiv Alzheimerove bolesti – miševi pamte bolje od nas - Monitor.hr
Danas (23:00)

Kad ti mozak traži bateriju, a ne sudoku

Litij protiv Alzheimerove bolesti – miševi pamte bolje od nas

Harvardova studija objavljena u Natureu otkriva da manjak litija u mozgu može biti rani pokretač Alzheimerove bolesti. Kod miševa s tim nedostatkom povećale su se naslage beta amiloida, dok su ciljane niske doze nove litijeve soli poboljšale pamćenje bez nuspojava. Litij u zdravom mozgu štiti neurone, ali se kod Alzheimerovih pacijenata zarobljava u amiloidne plakove. Istraživanje je još u fazi pokusa na životinjama, no otvara mogućnost sigurnih i pristupačnih terapija – uz napomenu da se litij ne uzima bez liječničkog nadzora. Bug


04.06. (13:00)

Brak, ta tiha zaboravna bolest

Brak je jedan od okidača nastanka demencije

Opsežna studija pokazuje da su bračni partneri izloženi većem riziku od razvoja demencije nego samci – čak 22% naspram 13%. Brak se tako pokazuje ne kao zaštita, nego kao mogući stresni okidač za kognitivno propadanje, osobito u slučaju Alzheimerove bolesti i demencije s Lewyjevim tjelešcima. Uzroci mogu biti kronični stres, izolacija i oskudna društvena mreža izvan braka. Rješenje? Više prijatelja, manje TV rasprava – i povremeni bijeg iz bračne rutine, barem do kvartovske klupe ili križaljke. Igor Berecki za Bug

21.05. (16:00)

Kad te zaborav pogodi od nosa do želuca

Alzheimerova bolest mogla bi biti sistemska bolest, a ne samo poremećaj mozga

Novo istraživanje na voćnim mušicama pokazuje da Alzheimerova bolest utječe na cijelo tijelo, ne samo na mozak. Dva ključna proteina, Aβ42 i Tau, uzrokuju različita oštećenja – prvi cilja živčani sustav, a drugi remeti metabolizam, probavu i reprodukciju. Nalazi su uspoređeni s podacima iz miševa i ljudi te ukazuju na to da bi se Alzheimer trebao promatrati kao sistemska bolest. Rezultati otvaraju vrata ranoj dijagnostici i širem pristupu liječenju koji uključuje i tjelesne simptome, a ne isključivo kognitivne. Drago Galić za Bug

03.12.2024. (11:00)

Kad je manje mozga možda ima više zdravlja

Novi lijek za Alzheimerovu bolest smanjuje mozak – to je dobra vijest

Nova studija Sveučilišnog koledža u Londonu (UCL), objavljena u Lancet Neurology, otkriva da smanjenje volumena mozga uzrokovano amiloidnom imunoterapijom za Alzheimerovu bolest nije nužno loša vijest. Istraživači tvrde da je taj fenomen posljedica uspješnog uklanjanja beta-amiloidnih plakova, a ne uništavanja moždanog tkiva. Analiza 12 kliničkih pokusa pokazuje da promjene volumena odražavaju smanjenje štetnih nakupina proteina. Iako se terapije čine sigurnima, stručnjaci upozoravaju da su potrebna dodatna istraživanja za procjenu dugoročnih učinaka. Zvuči paradoksalno, ali manji mozak možda znači bolji život! Bug

19.08.2024. (14:00)

Da te spasi od zaborava

Otkrivena molekula koja obnavlja pamćenje

Istraživači UCLA Healtha identificirali su i sintetizirali molekulu koja je uspješno obnovila kognitivne funkcije kod miševa koji pokazuju simptome Alzheimerove bolesti ponovnim aktiviranjem sklopa pamćenja mozga. Pokaže li ovaj spoj slične učinke kod ljudi, jedinstvena sposobnost pomlađivanja pamćenja i kognicije mogla bi naglavačke okrenuti način na koji liječimo Alzheimerovu bolest, tvrde autori studije objavljene u časopisu The Proceedings of the National Academy of Sciences. Zasad, koliko je poznato, na tržištu ili u laboratorijskima ne postoji ništa slično. Molekula DDL-920 djeluje drugačije i mogla bi ponovno uključiti prekidač u memorijskom krugu mozga. Dakako, dug nas još put čeka prije nego što se ustanovi je li tretman siguran i učinkovit i kod ljudi. No, pokaže li se učinkovitim, lijek bi mogao utjecati i na liječenje drugih bolesti i zdravstvenih stanja poput depresije, shizofrenije i poremećaja autističnog spektra, kažu istraživači. Bug donosi pregled znanstvenih novosti u proteklom tjednu.

28.07.2024. (01:00)

Čak i da znam, ako obolim - zaboravit ću

Uloga gena u Alzheimerovoj demenciji

Alzheimerova bolest je najčešća bolest demencije, ona pogađa ljude širom svijeta i predstavlja velike izazove za oboljele i njihove obitelji. U 99 posto slučajeva to se događa sporadično. Ali u jednom postotku Alzheimerova bolest je unaprijed genetski određena. Neki se geni izravno nasljeđuju i tada neizbježno dovode do demencije. Neki drugi geni ne uzrokuju bolest, ali povećavaju rizik od obolijevanja. Kao i kod mnogih drugih nasljednih bolesti, genetskim testiranjem moguće je otkriti genetsku predispoziciju za Alzheimerovu bolest. Ali pri tome liječnički pregledi podliježu strogim propisima. DW

09.04.2024. (18:00)

Da spasi od zaborava

Nalazi krvi mogli bi ubuduće ukazati na Alzheimerovu bolest

Britanski institut za javno zdravstvo (NHS) pokrenuo je studiju za procjenu mogu li krvni testovi pomoći u ranom dijagnosticiranju Alzheimerove bolesti, da bi pacijentima omogućili što ranije liječenje i usporavanje progresa ove bolesti. Ovaj projekt financira tamošnja lutrija s pet milijuna funti. Trenutačno ne postoji jedinstveni test za Alzheimerovu bolest, a pacijenti obično godinama čekaju na dijagnozu. Nije za očekivati da će test biti sto posto učinkovit, ali moći će na brz i jeftin način pomoći liječnicima da uoče skrivene simptome bolesti kod pacijenata. BBC

07.07.2023. (22:00)

Dobra vijest za velik broj oboljelih

FDA prvi put u potpunosti odobrio lijek koji usporava napredovanje Alzheimera

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) prvi je put u potpunosti odobrila lijek koji usporava napredovanje Alzheimerove bolesti. FDA je izdala puno regulatorno odobrenje za Leqembi – lijek japanskog proizvođača Eisai i američkog proizvođača lijekova Biogen. Do sada su drugi odobreni lijekovi djelovali samo na simptome progresivne bolesti, no Leqembi se fokusira na protein u mozgu, beta-amiloid, za koji se vjeruje da je jedan od glavnih uzroka Alzheimerove bolesti. Odluka FDA-a došla je usred zabrinutosti oko cijene, sigurnosti i dostupnosti lijeka. Index

09.06.2021. (13:30)

Bogovi padaju na tjeme

Astronomska cijena lijeka protiv Alzheimerove bolesti podigla buru u SAD-u

Godišnja doza Aduhelma, prvog novog lijeka protiv Alzheimerove bolesti u dva desetljeća, stajat će vrtoglavih 56.000 dolara, znatno iznad očekivanja analitičara. Aktivisti kampanje za priuštive lijekove pobunili su se zbog cijene, spominju kontroverze oko procedure kojom je kompanija Biogen dobila odobrenje za lijek, ali i činjenicu da dio liječnika i znanstvenika smatra da je lijek jedva učinkovit, odnosno samo usporava napredovanje bolesti. Cijena je mnogima sporna i zato što s Alzheimerom živi 6 milijuna Amerikanaca, dakle, ne radi se o rijetkoj bolesti. Poslovni

19.07.2019. (19:00)

Zašto žene češće obolijevaju od Alzheimerove bolesti?