Šarolika, bez previše teškaša

Dva ključna aktera, Zoran Milanović i Andrej Plenković, odabrali su glazbene teme kao svoje bokserske himne. No, je li njihov izbor bio pun pogodak ili promašaj? Zoran Milanović, poznat po svojim eruditskim nastupima, odabrao je pjesmu Rijeke pravde grupe Film kao svoj glazbeni poziv na akciju. No, njegov nedavni izbor pjesme What a Diff’rence a Day Makes Dinah Washington na sjednici Glavnog odbora SDP-a zbunjuje. Umjesto lokalne reference, Milanović se okrenuo američkom evergrinu, propuštajući priliku za snažniju domoljubnu poruku. S druge strane, Plenkovićev izbor Eye of the Tiger grupe Survivor iz filma Rocky 3 također izaziva kontroverze. Osim što je pjesma već korištena u političkim kampanjama, postavlja se pitanje njene relevantnosti za premijera s anemičnim javnim imidžom. Dok se obojica kandidata trude oko glazbenih strategija, čini se da su zapeli u stereotipima. Nadamo se da će do izbornog dana doći do glazbenog preokreta koji će dati svježinu i autentičnost ovoj političkoj utrci. Zanimljivu analizu glazbenih izbora donosi Bojan Stilin za tportal.