Nisu oni nas, mi smo njih…

Kada se promatra zadnjih nepunih osam godina, najveći skok BDP dogodio se u godinama nakon pandemije bolesti Covid-19 zbog većeg priljeva sredstava iz europskih fondova i jačanja javnih investicija, kao i snažnijeg turističkog rasta, iako je utjecaj imao i pad broja stanovnika. Sada već tehnička vlada u svom drugom četverogodišnjem mandatu planirala je prepoloviti broj lokalnih dužnosnika te omogućiti funkcionalno povezivanje općina. No, to se nigdje nije dogodilo. Brdo je i drugih obećanih projekata koji se nisu proveli. Mala je stopa nezaposlenosti, ali to se događa u vrijeme velikog nedostatka radne snage.

Iako je tržište uvoza radne snage liberalizirala, nije pripremila za veliki priljev radnika iz trećih zemalja i potpuni nered na tržištu na kojem bujaju agencije za uvoz i privremeno zapošljavanje radnika. Tu je i kriza stanovanja – cijene kvadrata divljaju svugdje, mijenjali su se porezi, ali nije bilo obećanih rasterećenja, obećali su i vraćanje INA-e, ali ona je i dalje u mađarskom vlasništvu, a u dva mandata Plenkovićeva je vlada smijenila 30 ministara, bilo zbog afera ili rekonstrukcija. Tzv. Lex AP i imenovanje Turudića na čelo DORH-a zadnji su događaji koji su obilježili HDZ-ovu vladavinu prije izbora. Faktograf