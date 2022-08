Da se ne baca

Automobili su tek počeli voziti na baterije, a kada se istroše, kad ima opadne kapacitet, još se mogu iskoristiti za druge svrhe, recimo za pohranu električne energije u kućanstvu. No kad-tad baterije će trebati reciklirati, a do tada treba razviti tehnologiju. Kakva bi to bila tehnologija može se pročitati u znanstvenom radu trojice kineskih znanstvenika. Ključni izraz je „membrane s kovalentnom organskom okosnicom“. I teorija i eksperiment su pokazali da prolaznost kroz membranu opada u nizu Li+ > K+> Na+ > Ca2+ > Mg2+. Na kraju treba reći da i sami autori priznaju da je njihova membrana još daleko od tehnološke primjene. (Da se već može primijeniti, zaštitili bi je patentom!) No budućnost tehnologije litija leži u ovakvim, COF-membranama. Nenad Raos za Bug.