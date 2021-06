Upitna ekologija

S namjerom da ovaj komentar ne bude klasično trolersko iživljavanje, pokušao bi stvar okrenuti bliže logici. I ok, tu sam već upao u zamku, jer ako pričamo o religiji, logikom se iznimno teško voditi. Naime, religija je zasnovana na vjerovanju, dokaza nema, a onda je i sve logično što se pokuša postaviti oko toga, uzaludno. No, ima jedna druga perspektiva, a to je ona istinska vjernička. Ako si osoba koja zaista vjeruje u postojanje Boga i on ti kroz život otvara neke puteve, vi komunicirate, on te tješi i daje ti snagu u najtežim trenucima, a raduje se s tobom u onim najljepšim… kako je moguće da pomisliš da je samo tebi tako?, pitaju se u novom Komentaru na komentar.