Bolje sladoled u ruci nego led u gori

Mnogi pokušavaju pronaći postupak kojim bi zaštitili led od taljenja, no rješenje problema daleko je od jednostavnosti. Nije ga naime dovoljno riješiti samo fizički nego i ekonomski, jer toplinska zaštita leda mora biti jeftina. I upravo su to napravili kineski znanstvenici. Riječ je o foliji od acetilceluloze ili celulaznog acetata (CA), materijala poznatog još od 19. stoljeća, no tako pripremljenog da obiluje porama od 0,5 do 3,5 µm (hierarchically designed CA film). Celuloza je, zbog mnoštva hidroksilnih skupina (-OH), u kemijskim smislu polivalentni alkohol, a od svakog se alkohola, reakcijom s kiselinom, može prirediti ester. Autori spomenutog rada otišli su dalje od vrećica i torbica za nošenje i čuvanje smrznute hrane i pokrili površinu cijelog ledenjaka: Površina pokrivenog dijela ledenjaka bila je 70 cm viša od površine nepokrivenog. Rješenje za globalno zatopljenje? Nenad Raos za Bug.