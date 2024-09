Živi bili pa vidjeli

Scholz vrlo vjerojatno gubi iduće izbore, no nije još jasno kako će izgledati sljedeća vladajuća koalicija u Berlinu te hoće li CDU-ov kancelarski kandidat biti šef stranke Merz ili netko drugi. Trendovi biračkog ponašanja pokazuju problem za zelene, čije ideje o energetici i kulturnoj, odnosno useljeničkoj politici građani nisu nagradili, već upravo suprotno. Ako nakon Solingena slijedi stanoviti zaokret u azilantskoj politici, hoće li za godinu dana doći i do zaokreta u industrijskoj i energetskoj politici i kako će on izgledati, pogotovo s obzirom na ekološke napore Ursule von der Leyen u Bruxellesu? Višeslav Raos za tportal.