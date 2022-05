Roboti će biti svakako pokretljiviji

Odgovor zašto je krilo ptice prilagodljivije od krila zrakoplova leži u mišićnom vlaknu. Mišićno se vlakno, istina, može nadomjestiti žicama i servo-motorima, može se umjesto mišića upotrijebiti hidraulika, ali to su tek loše imitacije onoga što daje priroda. To govorim zato jer se već dugo radi na umjetnim mišićnim vlaknima, mekim aktuatorima. Zamisao je jednostavna: treba napraviti nit koja bi se stezala i rastezala pri promjeni vanjskih uvjeta. Samo kakvih uvjeta? Nakon mnogih više-manje uspješnih (ili manje-više neuspješnih) pokušaja, evo novog dostignuća: kineski i turski znanstvenici uspjeli su napraviti meki aktuator s radnim kapacitetom 3,5 kJ/kg – a to znači da pedeset puta nadmašuje prirodno mišićno vlakno. O novom tehnološkom postignuću znanstvenik Nenad Raos za Bug.