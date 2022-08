Precizna pravila, slobodno tumačenje

Toplinski val predstavlja veliki problem i za francuske nuklearke. Otprilike petina od 56 reaktora morala bi zapravo obustaviti rad ili ga barem reducirati na minimum zato što su rijeke u koje oni ispuštaju zagrijanu vodu koju se koristi za hlađenje reaktora – previše tople. No, to je pravilo francuska vlada suspendirala, barem do 11. rujna. Na to je očito bila prisiljena, između ostaloga i zbog činjenice da već nekoliko mjeseci više od polovice francuskih nuklearki ne radi, zbog planiranih i neplaniranih radova na održavanju. Nuklearke su u Francuskoj u normalnim okolnostima zaslužne za pokrivanje oko 70% domaćih energetskih potreba, što je rekord u svijetu. Francuska vlada za nuklearni sektor namijenila je 150 milijardi eura, za održavanje postojećih i gradnju novih nuklearki. Deutsche Welle