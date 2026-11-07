Lojalnost košta

Iako je bivša ministrica obrazovanja tvrdila da je sustav spreman za online nastavu, svakodnevno na vidjelo izlaze činjenice koje upućuju na suprotno. Tako djeca Imotske krajine, posebice Slivna i okolnih zaseoka hodaju i do dva kilometra kako bi poslala zadaću, a da bi poslali fotografiju odlaze na strateške kote na Radovanu, Jajni, Zeleniki, Trovru ili Visokoj. U brdskim krajolicima signal je nerijetko nepostojeći, a ako ga ima, onda je slab te je sav rad na internetu usporen. Iako plaćaju internet, infrastruktura je toliko loša da tijekom turističke sezone signala uopće nema kad se u područje sliju izletnici. Samohrani otac šestero djece komentirao je kako je 200 puta zvao operatera, ali su promjene samo kozmetičke, dok ravnatelj škole izjavljuje da se poboljšanje mreže može očekivati tek 2023. Jutarnji list