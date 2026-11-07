Lojalnost košta
Redovita promjena operatera korisnicima može donijeti uštedu
Telekomi nagrađuju nove korisnike drastičnim popustima i poklonima, dok postojećima naplaćuju “porez na odanost”. Za maksimalnu uštedu primijenite jednu od dvije taktike svake dvije godine (Bug):
- Rotacija operatera: Po isteku ugovora pređite konkurentu i iskoristite njihove visoke promotivne popuste (do 50% niža cijena ili darovi).
- Taktika odlaska: Podnesite službeni zahtjev za prijenos broja ili raskid. Tek u tom trenutku uključuje se odjel za zadržavanje (retention) koji nudi skrivenije, znatno povoljnije uvjete.
Uz malo angažmana oko zamjene SIM kartice ili routera, ovim pristupom lako štedite i više od sto eura godišnje.