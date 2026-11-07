Lojalnost košta

Redovita promjena operatera korisnicima može donijeti uštedu - Monitor.hr
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Redovita promjena operatera korisnicima može donijeti uštedu

Telekomi nagrađuju nove korisnike drastičnim popustima i poklonima, dok postojećima naplaćuju “porez na odanost”. Za maksimalnu uštedu primijenite jednu od dvije taktike svake dvije godine (Bug):

  • Rotacija operatera: Po isteku ugovora pređite konkurentu i iskoristite njihove visoke promotivne popuste (do 50% niža cijena ili darovi).
  • Taktika odlaska: Podnesite službeni zahtjev za prijenos broja ili raskid. Tek u tom trenutku uključuje se odjel za zadržavanje (retention) koji nudi skrivenije, znatno povoljnije uvjete.

Uz malo angažmana oko zamjene SIM kartice ili routera, ovim pristupom lako štedite i više od sto eura godišnje.


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