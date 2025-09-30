eSIM u pametnim telefonima postoji od 2017. godine, međutim usvajanje je polako raslo. e-SIM je ugrađeni SIM u pametni telefon. Uklanja potrebu za fizičkom SIM karticom a za korištenje je nužno da davatelj usluga ima e-SIM usluge koji je može daljinski omogućiti ili onemogućiti. Prednosti e-SIM su prije svega jer pomaže uštedjeti prostor za bateriju u pametnom telefonu i također ga čini tanjim. e-SIM je posebno praktičan za nosive uređaje poput pametnih satova. Apple je bio taj koji je predvodio popularizaciju eSIM-a u industriji. Uveo je eSIM tehnologiju s iPhoneom XS i od tada su svi lansirani iPhonei kompatibilni s eSIM-om. Vjeruje se da je lansiranje Appleovog only eSIM-a iPhonea 14 točka preokreta za industriju, kako bi se pomoglo prijelazu s fizičke SIM kartice na eSIM. iPhone samo s eSIM-om ne samo da će ugraditi eSIM u pamet mnogih potrošača diljem svijeta, već će također potaknuti druge proizvođače originalne opreme da se u budućnosti prebace na eSIM. Mreža