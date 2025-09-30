Dolazi kraj plastičnim SIM karticama, smjenjuje ih eSIM - Monitor.hr
Dolazi kraj plastičnim SIM karticama, smjenjuje ih eSIM

Na prvi pogled ova inovacija djeluje bezazleno, no mogla bi iz temelja promijeniti pravila igre u mobilnoj telefoniji. Riječ je o eSIM-u, odnosno virtualnoj SIM kartici, koja podrazumijeva ukidanje fizičkog čipa koji umećemo u mobitel kako bismo se spojili na mrežu operatera. Nakon kupnje eSIM paketa, pretplatnik treba samo skenirati QR kod kako bi ga aktivirao, a na jednom uređaju moguće je imati aktivno koliko god paketa želite. Procjenjuje se da će broj vlasnika mobitela kompatibilnih s eSIM-om porasti s 1,3 milijarde u 2025. na više od 3 milijarde do kraja desetljeća. eSIM sada omogućuje mnoštvu novih igrača da ponude znatno povoljnije pakete prilagođene kratkotrajnim boravcima… Index / Le Monde


27.06.2023. (17:00)

Čuda telefonije: Razlika između SIM-a i eSIM-a

eSIM je ugrađena SIM kartica. Ona je zamjena ili alternativa fizičkim SIM karticama kojima se telefoni povezuju na mobilnu mrežu. Najveća razlika među eSIM-om i fizičkim SIM-om je što je eSIM ugrađen u matičnu ploču telefona. Ne morate je ugraditi niti kupovati u dućanu. Također je ne možete izvaditi, što ne znači da na njoj ne možete mijenjati telefonske brojeve ili mijenjati pružatelje usluga. eSIM se, za razliku od SIM-a, može brisati. Štoviše, prebacivanje ili aktivacija sad su još lakši. Ne morate čekati da vam pružatelj šalje karticu ili se natezati sa alatom za vađenje kartica – sve što vam treba je poziv ili mala intervencija u postavkama. tportal

21.09.2022. (13:00)

Only eSIM iPhone 14 je prekretnica za usvajanje eSIM-a

eSIM u pametnim telefonima postoji od 2017. godine, međutim usvajanje je polako raslo. e-SIM je ugrađeni SIM u pametni telefon. Uklanja potrebu za fizičkom SIM karticom a za korištenje je nužno da davatelj usluga ima e-SIM usluge koji je može daljinski omogućiti ili onemogućiti. Prednosti e-SIM su prije svega jer pomaže uštedjeti prostor za bateriju u pametnom telefonu i također ga čini tanjim. e-SIM je posebno praktičan za nosive uređaje poput pametnih satova. Apple je bio taj koji je predvodio popularizaciju eSIM-a u industriji. Uveo je eSIM tehnologiju s iPhoneom XS i od tada su svi lansirani iPhonei kompatibilni s eSIM-om. Vjeruje se da je lansiranje Appleovog only eSIM-a iPhonea 14 točka preokreta za industriju, kako bi se pomoglo prijelazu s fizičke SIM kartice na eSIM. iPhone samo s eSIM-om ne samo da će ugraditi eSIM u pamet mnogih potrošača diljem svijeta, već će također potaknuti druge proizvođače originalne opreme da se u budućnosti prebace na eSIM. Mreža

24.09.2017. (10:23)

Novi Rimčev električni bicikl – s eSIM tehnologijom

Nova generacija Rimčevih električnih bicikala Greyp imat će tehnologiju eSIM koja zamjenjuje korištenje fizičkih SIM kartica i omogućava raznim uređajima samostalnu povezivost. Novi Greyp će razmjenjivati podatkovni promet između vozila te web i mobilnih aplikacija. Greyp bicikl osim ovog omogućuje automatsko video snimanje, praćenje tjelesnog stanja vozača, alarm, daljinsko upravljanje, razmjenu podataka putem društvenih mreža, automatic distress call na temelju podataka G-senzora i žiroskopa, prikaz, logiranje i upravljanje motorom na temelju otkucaja srca vozača itd. Povezani električni bicikl očekuje se na tržištu iduće proljeće. Bug

26.04.2017. (19:51)

Virtualna SIM kartica u Hrvatsku stiže tijekom lipnja

Hrvatski Telekom će krajem lipnja predstaviti elektronsku karticu SIM (eSIM), a za koju se očekuje kako će s vremenom u potpunosti zamijeniti sadašnje kartice SIM te omogućiti još tanje gadgete. Umjesto klasične kartice SIM dobije se QR kod. Kad se kod očita pomoću uređaja na kojem se koristi kartica eSIM, na uređaju će biti postavljen profil za eSIM, piše Tportal.