Pa naravno

Kineski znanstvenici tvrde da je redoviti popodnevni drijemež ključ mentalnog zdravlja. Do tog su zaključka došli promatrajući 2214 ljudi, od kojih je njih 1534 uživalo u redovnom popodnevnom odmoru. Nekoliko minuta isključenosti bilo je dovoljno da spavači budu svjesniji okruženja, da im rečenice lakše izlaze preko usana, a mozak bolje pamti. Malo sna usred dana može spriječiti i izliječiti upalne procese u tijelu, slažu se znanstvenici. Tportal

Taking a regular afternoon nap may be linked to better mental agility, suggests research published in the journal General Psychiatry https://t.co/sSHM9vltef

