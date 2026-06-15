Puno si prašine podigao, malko viču
Reklama s Malkovichem koštala 588.000 eura, HTZ objasnio zašto su uklonili natpise Grada Zagreba i Bajsa
Za samu pripremu, tehničku produkciju i postprodukciju agenciji Bunker isplaćeno je 459.643,05 eura, dok je za angažman holivudske zvijezde i kreativnu superviziju tvrtki Three Lions pripalo 128.932,44 eura. Prašina se podigla i na društvenim mrežama zbog uklanjanja natpisa „Grad Zagreb“ i „Bajs“ s bicikla koji glumac vozi. Iz HTZ-a su pojasnili da u svim svojim promotivnim materijalima rutinski uklanjaju vidljive oznake i brendove komercijalnih subjekata. tportal