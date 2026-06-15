Reklama s Malkovichem koštala 588.000 eura, HTZ objasnio zašto su uklonili natpise Grada Zagreba i Bajsa - Monitor.hr
Danas (19:00)

Puno si prašine podigao, malko viču

Reklama s Malkovichem koštala 588.000 eura, HTZ objasnio zašto su uklonili natpise Grada Zagreba i Bajsa

Za samu pripremu, tehničku produkciju i postprodukciju agenciji Bunker isplaćeno je 459.643,05 eura, dok je za angažman holivudske zvijezde i kreativnu superviziju tvrtki Three Lions pripalo 128.932,44 eura. Prašina se podigla i na društvenim mrežama zbog uklanjanja natpisa „Grad Zagreb“ i „Bajs“ s bicikla koji glumac vozi. Iz HTZ-a su pojasnili da u svim svojim promotivnim materijalima rutinski uklanjaju vidljive oznake i brendove komercijalnih subjekata. tportal


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Hrvatska se ove sezone suočava s izazovima zbog visokih cijena i sve jače konkurencije. Ministar Glavina i direktor HTZ-a Staničić ističu stabilne brojke i povratak Britanaca, dok Ostojić i Smolić brane cijene kvalitetom. Premijer poziva na razum pri formiranju cijena jer “i drugi imaju more”. Turistički djelatnici poručuju: ključ je u balansu cijene, kvalitete i gostoljubivosti. Pred nama je borba za svakog gosta – ali s osmijehom. Poslovni, HRT

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"Istočno od raja"?

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HTZ traži novi slogan, Hrvati se sprdaju: "Mala zemlja za veliku krađu" - Index.hr

No i slogani imaju rok trajanja: recimo, ovaj zadnji se isfucao: “Hrvatska puna života” u deset je godina izgubila skoro pola milijuna stanovnika na ovo malo što ih inače ima… Ali, iskreno – tri milijuna kuna dalo se za te tri slatke riječi, od kojih je jedna unaprijed zadana (Hrvatska), a ona treća (život) je iz osnovnog paketa reklamnih pojmova i frazetina tipa “ljubav”, “ljepota”, “ponos”… Hej, milijun kuna za jednu riječ! I ne samo to. Laganim guglanjem evo nam vijesti iz 2015. da je koncept i slogan osmislio konzorcij od triju agencija iz Hrvatske, Velike Britanije i Španjolske. Hajd’ sad polako… Slogan od tri riječi (od kojih je jedna “Hrvatska”) za tri milijuna kuna osmislio je međunarodni k o n z o r c i j triju agencija? Net

06.05.2022. (14:00)

Sunce, more, otoci... i NFT-ovi

Turistička zajednica “rasprodala” svoje NFT dalmatince za manje od 24 sata

Prošli tjedan Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije mnoge je ugodno iznenadila svojim predstavljanjem projekta Turizam 3.0. U fokusu projekta je ulazak u futuristički svijet metaverse-a, a neke od primjena su stvaranje virtualnih reprezentacija turističkih spomenika, ali i kreiranje NFT-ova, nezamjenjivih tokena (eng. non-fungible Token) koji predstavljaju unikatne (ili količinski ograničene) inačice virtualnih dokumenata s potvrdom o vlasništvu. Locastic je u sklopu metaverzum dijela projekta napravio digitalnu verziju Dioklecijanove palače. Za ovaj projekt korištena je platforma Sandbox, jedan od najpopularnijih metaverse sustava za igre koji se temelji na blockchainu. Prilika je to i za edukaciju o novim tehnologijama diljem turističkog sektora. Netokracija

08.11.2017. (00:23)

Ju hev tu si...

Modrić, Mandžukić i 2Cellos u novom hrvatskom turističkom spotu

https://www.youtube.com/watch?v=_Wp0jAQCUY4
“You have to see this video” kaže nasmiješeni Luka Modrić na početku novog promotivnog spota turističke zajednice, a nakon njega između lijepih kadrova Hrvatske redaju se nogometaši Mario Madžukić, Ivan Rakitić, Mateo Kovačić i Dejan Lovren, tenisač Marin Čilić, košarkaš Dario Šarić, glumica Zrinka Cvitešić i glazbenici 2Cellos i Maksim Mrvica. Svi pričaju na engleskom, bolje ili lošije, ali simpatični su. Jutarnji

22.07.2016. (06:52)

Ohrabrujuća statistika

HTZ: U Hrvatskoj se dnevno ostvaruje više od 900 tisuća noćenja

Prema prvim podacima sustava eVisitor (stanje na dan 21. srpanj do 10 sati) u Hrvatskoj je od 1. do 20. srpnja ostvareno 2,4 milijuna dolazaka, odnosno 15,2 milijuna noćenja, priopćili su iz Hrvatske turističke zajednice. U navedenom razdoblju je na nacionalnoj razini najviše noćenja ostvareno od strane turista iz Njemačke, Slovenije, Češke, Poljske i Austrije. U ponedjeljak, 18. srpnja, po prvi put u ovoj godini je u jednom danu ostvareno više od 900 tisuća noćenja, a ta se brojka zadržala i ovih dana. Index

14.02.2015. (10:18)

Full of Dull

Uz "Full of life" predloženi bili i "State of mind" i "Take my everywhere"

U užem izboru novog slogana Hrvatske turističke zajednice bili su i slogani ‘Croatia, state of mind’, ‘Life by Croatia’ te ‘Croatia, take me everywhere’, objavio je sinoć RTL. Slogan “Full of life” popularan je među automobilima pa ga je nekada koristio Chevrolet Spark, a danas Mitshubishi Pajero, a, suprotno onome što tvrdi HTZ, korišten je i za promociju turizma. Njime se reklamira turistička zajednica kanadske provincije British Columbia, a slogan je prigrlio i veliki američki hotel i kasino Mohegan Sun, piše Index.

12.02.2015. (17:36)

Zbogom Mediteran kakav je nekad bio

Twitter zajednica ruga se HTZ-ovu sloganu

Čim je Hrvatska turistička zajednica objavila novi slogan ‘Hrvatska, puna života‘, na Twitteru je krenula salva sarkazma i rugalica: “Hrvatska, tko preživi – pričat će”, “Hrvatska, mjesto gdje je ubijen Joffrey Baratheon” i “Hrvatska, di si bio ’91”, samo su neki od primjera korisnika koji su si dali oduška. Izvorni slogan hrvatskog turizma osmislio je konzorcij agencija iz Hrvatske, Velike Britanije i Španjolske, a odabran je “zbog jednostavnosti, fleksibilnosti, originalnosti i jer sažima sve što Hrvatska nudi”, kažu u HTZ-u. T-Portal