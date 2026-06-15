Puno si prašine podigao, malko viču

No i slogani imaju rok trajanja: recimo, ovaj zadnji se isfucao: “Hrvatska puna života” u deset je godina izgubila skoro pola milijuna stanovnika na ovo malo što ih inače ima… Ali, iskreno – tri milijuna kuna dalo se za te tri slatke riječi, od kojih je jedna unaprijed zadana (Hrvatska), a ona treća (život) je iz osnovnog paketa reklamnih pojmova i frazetina tipa “ljubav”, “ljepota”, “ponos”… Hej, milijun kuna za jednu riječ! I ne samo to. Laganim guglanjem evo nam vijesti iz 2015. da je koncept i slogan osmislio konzorcij od triju agencija iz Hrvatske, Velike Britanije i Španjolske. Hajd’ sad polako… Slogan od tri riječi (od kojih je jedna “Hrvatska”) za tri milijuna kuna osmislio je međunarodni k o n z o r c i j triju agencija? Net