Igra za milijardu dolara
Rekordni uspjeh GTA VI prikriva krizu u industriji videoigara: skupa produkcija okreće tržište jednostavnijim naslovima
Unatoč rekordnom lansiranju igre Grand Theft Auto VI i zaradi od preko tri milijarde dolara, industrija videoigara suočava se s ozbiljnom krizom. Zbog astronomskih troškova razvoja koji premašuju milijardu dolara, studiji izbjegavaju rizike i oslanjaju se na nekolicinu starih franšiza, takozvanih „igara crnih rupa“. Istovremeno, rast cijena hardvera i nadolazećih konzola na više od 1000 dolara tjera igrače prema pristupačnijim uređajima poput mobitela i Nintenda Switch. Budućnost industrije stoga leži u umjetnoj inteligenciji te vizualno jednostavnijim, jeftinijim igrama na platformama poput Robloxa. Jutarnji prenosi The Economist.
- Iako je kritika nahvalila Grand Theft Auto 6 na sva usta, igrači koji su na Metacriticu odlučili iznijeti svoje mišljenje i dodijeliti igri ocjenu nisu bili toliko široke ruke – od činjenice da je u središtu priče ljubavna romansa i da je sloboda prividna do loše optimizacije i glavnog junaka koji nema nikakav karakter(Bug)