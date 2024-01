Svi veliki gejmeri počeli su od Tetrisa

U ljeto 1984., usred Hladnog rata, Aleksej Pažitnov, ruski programer, stvorio je igru koja će postati globalni fenomen. Pažitnov, inspiriran djetinjstvom, modificirao je matematičku igru Pentomino u računalnu verziju sa sedam pločica i nazvao ju Tetris. Prvu funkcionalnu verziju igre završio je 1985., predstavio je svojim kolegama s kojima je radio u Sovjetskoj akademiji znanosti i potpuno očekivano, svi su se navukli. U nekim je odjelima igra bila zabranjena kako bi se pojačala produktivnost jer mnogi bi zaposlenici igrali Tetris umjesto da rade. Unatoč sovjetskim zabranama, igra je procurila do zapadnih izdavača te postala jedna od najprodavanijih igara svih vremena. Tetris je putovao od Mirrorsofta do Spectrum HoloBytea, sve do Nintendo vs. Atari Games suda, a nakon dugih legalnih borbi i zakulisnih igrica, Pažitnov je, uz partnera Rogersa, osnovao Tetris Company i preuzeo kontrolu nad igrom. Iako nikada nije službeno potvrđeno koliko je Pažitnov od Tetrisa zaradio mnogi ga danas smatraju jednim od najutjecajnijih tvoraca igara u povijesti. (Index) Tetris ostaje neizbrisiv klasik, a kako je sve krenulo prikazano je 2023. godine i u zanimljivom filmu Tetris.