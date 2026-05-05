U svom Elementalu

Oliver i Gibonni dobili su najviše, 12 nominacija za Porin za svoj suradnički album ‘Familija’, uključujući nominacije za najbolji album, najbolji pop album i vokalnu suradnju. Slijedi ih Matija Dedić s pet nominacija, kao i Cantus Ansambl, a po četiri nominacije dobili su Detour, Elemental, Mia Dimšić, Zagrebačka filharmonija i dirigent Pavle Dešpalj te Zbor i Simfonijski orkestar HRT-a. Let 3 imaju tri nominacije kao i Bow VS Plectrum. Ovdje svi nominirani. Objava dobitnika bit će 17. ožujka.
Nekoliko zanimljivijih kategorija:
Album godine
’10’ – Detour, producent Nenad Bordugan, izdavač Aquarius Records
‘Angela Merkel sere’ – Let3, producenti Iztok Turk, Damir Martinović, Mrle, Matej Zec, Jura Ferina, Pavao Miholjević, izdavač Dallas Records
‘Familija’ – Oliver & Gibonni, producenti Nikša Bratoš i Elvis Stanić, izdavač Aquarius Records
‘Tijelo’ – Elemental, producent Luka Tralić Shot, izdavač Umjetnička organizacija Elemental
‘Tišina’ – Sara Renar, producenti Konrad Mulvar i Edi Cukerić, izdavač Aquarius Records
Pjesma godine
‘1000 ljudi’, autori Predrag Martinjak i Ante Pecotić, izvođač Massimo, izdavač Aquarius records
‘Dani i godine’, autori Nina Badrić i Predrag Martinjak, izvođač Nina Badrić, izdavač Aquarius Records
‘Udica’, autor Zlatan Stipišić Gibonni, izvođač Gibonni, izdavač Aquarius Records
‘Zaljubila sam se’, autor Nenad Borgudan, izvođač Detour, izdavač Aquarius Records
‘Život nije siv’, autor Mia Dimšić, izvođač Mia, izdavač Croatia Records
Najbolji pop album
’10’ – Detour, producent Nenad Borgudan, izdavač Aquarius Records
‘Familija’ – Oliver & Gibonni, producent Nikša Bratoš i Elvis Stanić, izdavač Aquarius Records
‘Sanjaj!’ – Neno Belan & Fiumens, producenti Neno Belan, Srđan Sekulović Skansi i Igor Ivanović, izdavač Dallas Records
Najbolji rock album
‘Angela Merkel sere’ – Let3, producenti Iztok Turk, Damir Martinović Mrle, Matej Zec, Jura Ferina, Pavao Miholjević, izdavač Dallas Records
‘Tužna kocka’ – M.O.R.T., producent Saša Karabatak, Croatia Records
‘Zgubidan’ – Drugi Način, producent Božo Ilić – Dugi i Hrvoje Prskalo, izdavač Menart
Najbolji album alternativne i klupske glazbe
‘Kamo sutra?’ – Postolar Tripper, producenti Ivan Grancarić i Luka Tralić Shot, izdavač Croatia Records
‘Tijelo’ – Elemental, producent Luka Tralić Shot, izdavač Umjetnička organizacija Elemental
‘Tišina’ – Sara Renar, producenti Konrad Mulvaj i Edi Cukerić, izdavač Aquarius Records