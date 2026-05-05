U svom Elementalu

Remi – Gola: Lady Godiva Balkana

Dva mjeseca nakon objave novog albuma grupe Elemental ‘Dobra djeca’, Remi je otvorila solo poglavlje nazvano ‘Gola’. Nije tu samo u pitanju nekoliko udarnih pjesama dok su ostatak manje i više uspješni filleri, već odlično osmišljen album na kojem se kroz dvanaest pjesama Remi „razgolićuje“ do kraja. To je niska kvalitetno osmišljenih brojeva od kojih gotovo svaki može stajati kao singl, a među kojima je i jedna obrada izvedena na način da je spomenuta glazbenica može nakon ovoga smatrati svojom. Zoran Stajčić za Ravno do dna


Mirela Priselac Remi: Računajte na nas

“Nemamo mrlje u svojoj biografiji, čistog smo obraza, uvijek stajemo na stranu obespravljenih i onih koji su u manjini, onih kojima treba glas. Uvijek se trudimo biti ispravni u svojim tekstovima i zastupati taj zdravi razum koji nam možda i najviše treba u vrijeme kada politika vodi neku svoju drsku, prljavu i zakulisnu igru radi zadržavanja fotelja. Računajte na Elemental da će se uvijek uplitati u politiku, da će progovarati o temama o kojima se drugi boje, da ćemo biti glasni, jasni, da ćemo tražiti pravdu, da ćemo zahtijevati odgovore i da smo svjesni da nekim skupinama ljudi treba omogućiti da ih se čuje i vidi. Mi smo tu da kroz svoju muziku napravimo bolji svijet i ostavimo u nasljeđe nešto pozitivno”, rekla je među ostalim Mirela Priselac Remi iz Elementala u povodu 25 godina djelovanja benda. Novosti

17.02.2017. (00:04)

Porin: 12 nominacija Oliveru i Gibonniju

Oliver i Gibonni dobili su najviše, 12 nominacija za Porin za svoj suradnički album ‘Familija’, uključujući nominacije za najbolji album, najbolji pop album i vokalnu suradnju. Slijedi ih Matija Dedić s pet nominacija, kao i Cantus Ansambl, a po četiri nominacije dobili su Detour, Elemental, Mia Dimšić, Zagrebačka filharmonija i dirigent Pavle Dešpalj te Zbor i Simfonijski orkestar HRT-a. Let 3 imaju tri nominacije kao i Bow VS Plectrum. Ovdje svi nominirani. Objava dobitnika bit će 17. ožujka.

Nekoliko zanimljivijih kategorija:

Album godine
’10’ – Detour, producent Nenad Bordugan, izdavač Aquarius Records
‘Angela Merkel sere’ – Let3, producenti Iztok Turk, Damir Martinović, Mrle, Matej Zec, Jura Ferina, Pavao Miholjević, izdavač Dallas Records
‘Familija’ – Oliver & Gibonni, producenti Nikša Bratoš i Elvis Stanić, izdavač Aquarius Records
‘Tijelo’ – Elemental, producent Luka Tralić Shot, izdavač Umjetnička organizacija Elemental
‘Tišina’ – Sara Renar, producenti Konrad Mulvar i Edi Cukerić, izdavač Aquarius Records

Pjesma godine
‘1000 ljudi’, autori Predrag Martinjak i Ante Pecotić, izvođač Massimo, izdavač Aquarius records
‘Dani i godine’, autori Nina Badrić i Predrag Martinjak, izvođač Nina Badrić, izdavač Aquarius Records
‘Udica’, autor Zlatan Stipišić Gibonni, izvođač Gibonni, izdavač Aquarius Records
‘Zaljubila sam se’, autor Nenad Borgudan, izvođač Detour, izdavač Aquarius Records
‘Život nije siv’, autor Mia Dimšić, izvođač Mia, izdavač Croatia Records

Najbolji pop album
’10’ – Detour, producent Nenad Borgudan, izdavač Aquarius Records
‘Familija’ – Oliver & Gibonni, producent Nikša Bratoš i Elvis Stanić, izdavač Aquarius Records
‘Sanjaj!’ – Neno Belan & Fiumens, producenti Neno Belan, Srđan Sekulović Skansi i Igor Ivanović, izdavač Dallas Records

Najbolji rock album
‘Angela Merkel sere’ – Let3, producenti Iztok Turk, Damir Martinović Mrle, Matej Zec, Jura Ferina, Pavao Miholjević, izdavač Dallas Records
‘Tužna kocka’ – M.O.R.T., producent Saša Karabatak, Croatia Records
‘Zgubidan’ – Drugi Način, producent Božo Ilić – Dugi i Hrvoje Prskalo, izdavač Menart

Najbolji album alternativne i klupske glazbe
‘Kamo sutra?’ – Postolar Tripper, producenti Ivan Grancarić i Luka Tralić Shot, izdavač Croatia Records
‘Tijelo’ – Elemental, producent Luka Tralić Shot, izdavač Umjetnička organizacija Elemental
‘Tišina’ – Sara Renar, producenti Konrad Mulvaj i Edi Cukerić, izdavač Aquarius Records

Teško je mislit na romantiku, slušat razum i logiku, kad si tako... dužan

Hrvatski Rolling Stone pred gašenjem, Remi iz Elemental prijeti tužbom

Mirela Remi Priselac, pjevačica grupe Elemental, na Facebooku se obrušila na glavnog urednika časopisa Rolling Stone Tonija Moškova zbog neisplaćenih dugovanja. „Glavni urednik Rolling Stonea, Toni Moškov, duguje mi novac za otprilike 10 mjeseci prijevoda za njegov magazin (koji, by the way, nije izašao od svibnja). Zavlačio je cjelokupnu redakciju, zavlačio je pretplatnike, zavlačio je Amere koji su mu prodali licencu. Svoju krvavo zarađenu lovu vjerojatno neću nikada vidjeti, ali nadam se da će se karma – moja draga prijateljica – okrenuti u časak i vratiti mu zasluženo. Osjećam se prevareno, iskorišteno, silovano, neutješno i razočarano. Nitko me nikada nije ovako nasanjkao. Tuga i bijeda. Može Vas biti sram, gospodine Moškov. I da, tužit ću Vas“, napisala je Remi. Index, T-Portal